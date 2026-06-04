Shakira y Burna Boy se Unen al Show Inaugural del Mundial 2026 en México

La FIFA confirmó que Shakira y Burna Boy estarán en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en México

shakira-burna-boy-cantaran-dai-dai-inauguracion-mundial-2026-mexicoFoto: GettyImages

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Shakira y Burna Boy llevarán su energía al Mundial 2026 en México. La inauguración será un espectáculo de ritmos latinos y africanos. ¡Descubre más!

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