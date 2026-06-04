Shakira y Burna Boy se Unen al Show Inaugural del Mundial 2026 en México

Todo parece indicar que México es de los países consentidos de las estrellas, la FIFA confirmó que Shakira y Burna Boy cantarán el himno oficial del mundial "Dai Dai" en la ceremonia inaugural del Mundial 2026 que se celebrará en México.

¿Qué día es la inauguración del Mundial 2026 en México?

Esta ceremonia se llevará a cabo en el estadio Banorte de la Ciudad de México el próximo jueves 11 de junio. Este show promete convertirse en uno de los momentos más esperados del torneo.

La cantante colombiana y el artista nigeriano interpretarán “Dai Dai”, tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una canción creada para celebrar la unión entre culturas y la pasión global por el futbol.

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Dai Dai 🎶 @shakira and @burnaboy will join a star-studded lineup on the global stage at the #FIFAWorldCup opening ceremony in Mexico City! — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 4, 2026

Shakira Regresa a los Mundiales con “Dai Dai”

Para Shakira, su participación representa un nuevo capítulo dentro de su historia con los Mundiales. La artista colombiana se ha convertido en una de las voces más reconocidas de estos eventos deportivos gracias a canciones que marcaron generaciones, especialmente “Waka Waka (This Time for Africa)”, lanzada para Sudáfrica 2010.

Ahora, la intérprete vuelve al escenario mundial acompañada de Burna Boy, uno de los exponentes más importantes del afrobeats, con una propuesta musical que mezcla ritmos internacionales y busca conectar con millones de aficionados alrededor del planeta.

México Tendrá una Inauguración Histórica del Mundial 2026

El anuncio emocionó especialmente a los fans mexicanos, ya que México será uno de los tres países anfitriones del Mundial 2026 junto con Estados Unidos y Canadá.

La ceremonia inaugural contará con una mezcla de artistas mexicanos e internacionales que representarán distintos géneros musicales, desde pop y regional mexicano hasta cumbia y música urbana.

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Los artistas confirmados para cantar en la inauguración del Mundial 2026 en México son:

Shakira y Burna Boy

Belinda

Los Ángeles Azules

Maná

Alejandro Fernández

Lila Downs

J Balvin

Danny Ocean

Tyla