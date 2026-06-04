¿Qué Hizo Mariana Ochoa? La Polémica que Podría Llevar a la FIFA a Tomar Acciones Legales

Mariana Ochoa, exintegrante de OV7, podría enfrentar acciones legales por parte de la FIFA.

mariana-ochoa-fifa-demanda-cancion-ponte-el-sombrero-mundial-2026Foto: Cuartoscuro

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¿Problemas con la FIFA? Mariana Ochoa podría enfrentar acciones legales por su canción 'Ponte el Sombrero' y su relación con el Mundial 2026.

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