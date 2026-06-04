¿Qué Hizo Mariana Ochoa? La Polémica que Podría Llevar a la FIFA a Tomar Acciones Legales

Mariana Ochoa quedó en medio de la polémica luego del lanzamiento de su canción “Ponte el Sombrero”, un tema inspirado en la fiebre mundialista que ha generado dudas sobre un posible conflicto con la FIFA rumbo al Mundial 2026.

La exintegrante de OV7 estrenó el sencillo como una celebración del futbol y del papel de México como uno de los países anfitriones de la próxima Copa del Mundo; sin embargo, especialistas han señalado que el proyecto podría ser revisado por el organismo deportivo debido al uso de referencias asociadas al torneo.

¿Por qué Mariana Ochoa podría tener problemas con la FIFA?

La controversia comenzó porque “Ponte el Sombrero” incluye referencias relacionadas con el Mundial 2026, una competencia cuyas marcas y elementos comerciales están protegidos por la FIFA.

De acuerdo con especialistas, el problema no estaría en hacer una canción inspirada en el futbol, sino en una posible asociación comercial con el evento sin contar con autorización oficial. Esto se conoce como “marketing de emboscada” (ambush marketing), una práctica en la que una persona o marca podría beneficiarse de la popularidad de un evento sin formar parte de sus patrocinadores oficiales.

La discusión aumentó debido a que el tema de Mariana Ochoa está disponible en plataformas digitales, donde puede generar ingresos, lo que abre el debate sobre si existe un aprovechamiento comercial relacionado con la Copa del Mundo.

¿La FIFA ya demandó a Mariana Ochoa?

Hasta el momento, no existe información pública que confirme una demanda oficial de la FIFA contra Mariana Ochoa por “Ponte el Sombrero”.

Según información relacionada con la protección de propiedad intelectual del Mundial 2026, la FIFA cuenta con cientos de registros de marca vinculados con el torneo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). En caso de comprobarse una infracción, las sanciones podrían alcanzar montos millonarios bajo la legislación correspondiente.