Más de 400 Viviendas de la Colonia Independencia Permanecen Sin Luz en Monterrey

Más de 400 viviendas de la colonia Independencia, en el municipio de Monterrey, permanecen sin energía eléctrica desde la noche del lunes, situación que ha generado afectaciones entre las familias que habitan el sector.

Los vecinos señalaron que el prolongado apagón ha provocado que los alimentos almacenados en refrigeradores y congeladores comiencen a descomponerse, lo que representa pérdidas económicas para decenas de hogares.

Además, indicaron que las altas temperaturas han complicado aún más la situación, ya que durante la noche se han visto obligados a dormir con puertas y ventanas abiertas para mitigar el calor, lo que también ha generado preocupación por la seguridad de sus viviendas.

Hacen llamado a CFE

Los habitantes aseguraron que han reportado la falla en diversas ocasiones ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE); sin embargo, hasta el momento el suministro no ha sido restablecido ni han recibido una respuesta clara sobre el origen de la interrupción del servicio.

Ante esta situación, hicieron un llamado urgente a la paraestatal para que envíe cuadrillas al lugar y solucione el problema lo antes posible, ya que el apagón afecta a cientos de familias, entre ellas adultos mayores, menores de edad y personas con problemas de salud que requieren del servicio eléctrico para sobrellevar las altas temperaturas.

Los afectados reiteraron que esperan una pronta intervención de la CFE para evitar que las pérdidas económicas y las complicaciones derivadas de la falta de energía continúen aumentando.