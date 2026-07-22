Sociedad

Más de 400 Viviendas de la Colonia Independencia Permanecen Sin Luz en Monterrey

Habitantes de la colonia Independencia, en Monterrey, denunciaron que desde la noche del lunes permanecen sin suministro de energía eléctrica.

Vecina de la colonia La IndependenciaPide solución a CFE tras falta de luz. Foto: N+

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¡Urgente! Más de 400 viviendas en la colonia Independencia de Monterrey sin luz desde el lunes. Vecinos preocupados por pérdidas económicas y seguridad. CFE aún no responde.

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