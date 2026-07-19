Música y conciertos

¿Habrá Pre-Venta de Boletos Prófugos del Anexo en Guadalajara? Quiénes Tendrán Prioridad

Julión Álvarez y Alfredo Olivas darán concierto en Guadalajara y los artistas dieron información respecto a la posible prevente de boletos para los Prófugos del Anexo GDL.

Habrá preventa de boletos Prófugos del Anexo Guadalajara 2026 estas personas compran primeroLa venta de boletos para Prófugos del Anexo en DGL 2026 empieza pronto. Foto: Los Pasos de Julión
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