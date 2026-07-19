¿Habrá Pre-Venta de Boletos Prófugos del Anexo en Guadalajara? Quiénes Tendrán Prioridad

Falta poco para que empiece la venta de boletos de lo que será el concierto para los Prófugos de Anexo, el próximo 26 de septiembre 2026, en el Estadio Jalisco, en Guadalajara. Por eso, acá te decimos si habrá preventa en Kingticketboleto para el show de Julión Álvarez y Alfredo Olivas en GDL y quiénes van a tener prioridad para comprar entradas primero.

El evento de Julión y Alfredito Olivas promete tener tanta demanda que en una nota ya te dijimos cuándo salen a la venta los boletos de Prófugos del Anexo GDL 2026 y la lista de posibles precios y link para adquirir entradas al concierto en el Estadio Jalisco, recinto donde juegan los Zorros del Atlas sus partidos de local.

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¿Habrá preventa de boletos para Prófugos del Anexo 2026 en Guadalajara?

Hasta el momento, Kingticketboleto solo informó que la venta de boletos inicia el próximo martes 21 de julio, sin ofrecerse más detalles al respecto. Eso significa que, por el momento, se desconoce si habrá una preventa para algunos fans de Julión Álvarez y Alfredo Olivas.

Durante la rueda de prensa ofrecida el pasado jueves 16 de julio, en el Estadio Jalisco, el intérprete de "Te Hubieras Ido Antes" dejó abierta la posibilidad de que una parte del público tenga preferencia al momento de querer comprar sus tickets para el próximo 26 de septiembre.

¿Quiénes podrán comprar primero boletos Prófugos del Anexo GDL?

De acuerdo con el cantante de regional mexicano, los fans que hayan comprado boletos para su concierto del 25 de septiembre en solitario, en el Estadio Jalisco, van a tener preferencias para adquirir sus entradas para los Prófugos del Anexo en Guadalajara, un día después.

"Ojalá todo el público de Julión Álvarez que compró boleto para el 25 no me la tome muy a pecho. Créanme, las cosas se fueron dando, sin mentirles. Lo platiqué con mi compa y se autorizo una venta prioritaria, donde se van a dar unos días exclusivos o de prioridad a nuestro público que ya compró boleto para un servidor, para que tengan la posibilidad y la primicia de comprar un boleto para Prófugos del Anexo. No se van a pelear con toda la multitud", comentó Julión Álvarez.

Por ahora solo está confirmada una fecha de los Prófugos del Anexo en Guadalajara para este 2026, pero en caso de que los boletos se agoten rápido, es posible que se abra un segundo concierto en el Estadio Jalisco. Evidentemente, esto deberá ser confirmado por la boletera, Kingticketboleto o por los artistas, a través de sus redes sociales oficiales.

AO