Política

Sheinbaum Arriba a Nueva York para Asistir a Final del Mundial 2026

Sheinbaum tenía previsto usar una ruta comercial, pero debido a las inclemencias del tiempo, su vuelo fue cancelado y optó por viajar en un avión militar a Estados Unidos

Sheinbaum NYLa presidenta se acercó a sus seguidores que estaban detrás de vallas metálicas, recibió un ramo de flores y autografió la playera de la Selección Mexicana a un niño. Foto: Captura de pantalla | Facebook | Morena New York Comité 1.

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Claudia Sheinbaum llega a Nueva York para la Final del Mundial 2026. A pesar del clima, viajó en un avión militar y fue recibida con entusiasmo por simpatizantes. Descubre más sobre su llegada y el apoyo recibido.

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