Sheinbaum Arriba a Nueva York para Asistir a Final del Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum ya se encuentra en Nueva York para asistir el día de mañana a la Final del Mundial 2026 de España contra Argentina, y, a su arribo fue recibida por decenas de mexicanos que le mostraron apoyo.

La mandataria aterrizó en Teterboro, Nueva Jersey, de donde se trasladó vía carretera a un hotel en Manhattan, donde pernoctará la madrugada de este domingo 19 de julio.

En imágenes difundidas, se ve que fue custodiada por agentes del Servicio Secreto, quienes trataron de contener a las personas concentradas afuera del hotel y querían saludarla o tomarse una foto. Igual acudieron agentes de la Policía de Nueva York para controlar cualquier situación.

Pese a la aglomeración, la presidenta se acercó a sus seguidores que estaban detrás de vallas metálicas, recibió un ramo de flores y autografió la playera de la Selección Mexicana a un niño. Luego publicó un video del recibimiento y manifestó su agradecimiento.

Gracias por recibirme con tanto cariño. Son más que correspondidos. Mexicanas y mexicanos trabajadores, los quiere y admira todo México 🇲🇽 pic.twitter.com/GK7DbHXsWb — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 19, 2026

"Gracias por recibirme con tanto cariño. Son más que correspondidos. Mexicanas y mexicanos trabajadores, los quiere y admira todo México", indicó en X.

El juego de la Final del Mundial 2026 está programado a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, aunque antes habrá una ceremonia de clausura con la participación de Jennifer Hudson, Tom Cruise, Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, IShowSpeed y otros invitados.

Llegada y cálido recibimiento

La aeronave que llevó a la mandataria aterrizó pasadas las 23:00 horas de este sábado 18 de julio en el Aeropuerto de Teterboro, en el condado de Bergen, Nueva Jersey, luego de partir de Cancún, Quintana Roo, según datos de rastreo de vuelos verificados por N+.

Sheinbaum tenía previsto usar una ruta comercial, pero debido a las inclemencias del tiempo, su vuelo fue cancelado y optó por viajar en un Gulfstream G550 de la Fuerza Aérea Mexicana. El avión ejecutivo está asignado a la Unidad Especial de Transporte Aéreo del Alto Mando. El viaje de Cancún a Nueva York duró casi cuatro horas.

Desde horas antes de su arribo, decenas de personas se reunieron a las afueras del 70 Park Avenue, esquina con East 38th Street, en Midtown Manhattan, donde está el hotel que hospedará a la presidenta.

En la zona había migrantes seguidores del partido Morena, así como un grupo de mariachi para darle la bienvenida, pese a que ya son horas de madrugada en la "Gran Mazana".

Hombres, mujeres, niños y adultos mayores aguardaban la llegada de Sheinbaum. Algunos portaban playeras de la Selección Mexicana, pancartas de bienvenida, banderas de México, sombreros de charro y otros artículos de la identidad nacional.

La invitación de Trump y el significado diplomático

La presidenta Claudia Sheinbaum viajó a Estados Unidos debido a la invitación de su homólogo, el presidente Donald Trump, para presenciar la Final del Mundial 2026 de España contra Argentina.

Previamente, este sábado, declaró que su asistencia al evento deportivo del año "es importante en términos diplomáticos" ya que estarán los mandatarios de los tres países que coorganizaron el torneo, en referencia a Trump y al primer Ministro canadiense, Mark Carney.

En un video publicado en X, Sheinbaum recordó que el viernes recibió una invitación de Trump, y subrayó que también asistirá Carney.

"Consideré que es importante en términos diplomáticos que estemos los tres países que fuimos sede de esta Copa del Mundo y además es una muestra de que hay buena coordinación, buena colaboración con el gobierno de los Estados Unidos", apuntó Sheinbaum.

"Así que vamos a representar a México mañana y estaremos el lunes temprano en la Ciudad de México", añadió.

El viernes, dijo que ya había comprado los boletos, pero la tarde del sábado, su vuelo fue cancelado y se decidió que viajara en el avión militar.

Para el partido de inauguración del Mundial en México, el pasado 11 de junio, Sheinbaum decidió no asistir y prefirió entregar su boleto a una niña indígena, por lo que recibió fuertes críticas, mientras que dos ocasiones asistió a festivales futboleros en Ciudad de México para presenciar partidos del Tricolor y un par de veces más vio los juegos en Palacio Nacional.

El viaje de Sheinbaum ocurre cuando el gobierno mexicano alista, junto con la iniciativa privada, sus prioridades para la tercera ronda de negociaciones con Estados Unidos por el tratado entre ambas naciones y Canadá, el T-MEC, prevista entre el martes y el jueves de la próxima semana en Ciudad de México.

Será la primera ronda de la nueva etapa, después de que se produjera la revisión sexenal, que dejó el tratado vigente hasta 2036, pero sujeto a evaluaciones anuales, luego de que Estados Unidos decidió el 1 de julio no extender el acuerdo en sus términos actuales por otros 16 años.

ASJ