Seguridad

Identifican a 10 Asesinados en Zacatecas; Dos Eran Funcionarios y Dos de Durango

La Fiscalía de la entidad indicó que estaban en proceso de entregar los cuerpos a sus familias y el secretario de gobierno aseguró que buscarán que el caso no quede impune.

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Gabinete de Seguridad Refuerza Operativo Tras Hallazgo de 10 Muertos en Zacatecas

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Zacatecas: 10 asesinados, entre ellos funcionarios y empresarios. La Fiscalía trabaja con fuerzas federales para esclarecer el caso. Conoce quiénes fueron las víctimas y los avances en la investigación.

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