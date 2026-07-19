Identifican a 10 Asesinados en Zacatecas; Dos Eran Funcionarios y Dos de Durango

Las autoridades de Zacatecas ya identificaron a las 10 personas que fueron asesinadas en la entidad e indicaron que al menos dos eran funcionarios públicos del municipio de Fresnillo, mientras que dos de las víctimas son originarias de Durango.

El secretario general de gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, dio a conocer parte de la información al término de una sesión del Grupo de Inteligencia Operativa convocada tras los hechos violentos.

Dijo que era un reporte preliminar, por lo que se esperan más actualizaciones sobre la identidad de los cuerpos hallados en los municipios de Pánuco, Sain Alto y Morelos, la mañana del sábado 18 de julio.

"Estamos en condiciones de informar que nueve de los cuerpos que fueron localizados esta mañana, han sido ya identificados. Ocho son originarios de Zacatecas y uno de Durango.

"Dos de las personas que lamentablemente perdieron la vida se registran como funcionarios públicos del municipio de Fresnillo", informó la tarde del sábado acompañado de mandos del Ejército y la Guardia Nacional.

Pero cerca de la media noche, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas indicó que ya habían reconocido a las 10 víctimas y estaban en proceso de entregarlas a sus familias.