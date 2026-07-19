Messi se Retira de los Mundiales: No Volverá a Vestir la Camiseta de Argentina con el Número 10

La Selección de Argentina perdió 1-0 ante España en la final de la Copa del Mundo 2026 y se quedó sin la posibilidad de conquistar el bicampeonato mundial. Un gol de Ferran Torres en tiempo extra definió el encuentro y dejó a la Albiceleste sin el título.

Con este resultado, también llegó el cierre de una etapa histórica para Lionel Messi, quien disputó su último partido en una Copa del Mundo con la camiseta argentina. El capitán se despide del torneo más importante del futbol después de una trayectoria marcada por momentos de dificultad, superación y grandes conquistas.

El final de una era para Lionel Messi

De acuerdo con un boletín informativo del Balón de Oro, Lionel Messi no volverá a vestir la camiseta de la selección argentina en una Copa del Mundo.

A sus 39 años, Messi puso punto final a su historia en los Mundiales, una etapa que comenzó en Alemania 2006 y que incluyó cinco participaciones en la máxima competencia de selecciones.

El futbolista de Rosario, considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos y máximo ganador del Balón de Oro, cierra un capítulo fundamental de su carrera luego de más de dos décadas como referente de Argentina.

Su camino con la selección estuvo marcado inicialmente por críticas y derrotas en finales internacionales, pero posteriormente llegó una etapa de éxitos con la conquista de la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

El adiós de Messi en las Copas del Mundo representa el final de una de las etapas más importantes del futbol argentino, después de que el delantero se convirtió en símbolo de una generación que devolvió títulos al país.

De un debut complicado a una historia inolvidable

La historia de Messi con Argentina comenzó de manera inesperada. El 17 de agosto de 2005, en un partido amistoso ante Hungría, un joven de 18 años ingresó al campo y fue expulsado apenas 47 segundos después.

Aquel inicio complicado contrastó con la carrera que construiría años después. Messi pasó de ser una joven promesa a convertirse en uno de los máximos referentes del futbol mundial y en una figura histórica para la selección argentina.

Su última aparición mundialista marca el cierre de una era que transformó la relación entre un futbolista y una afición que durante años esperó verlo levantar un título internacional.

El máximo goleador de la historia albiceleste

A lo largo de su carrera internacional, Messi destrozó cualquier récord que se le pusiera enfrente.

En el camino, dejó atrás la marca de Gabriel Batistuta para consolidarse como el máximo goleador histórico de Argentina y de toda Sudamérica a nivel de selecciones.

Con sus últimas anotaciones en el proceso previo y durante este torneo, Messi cerró su cuenta personal en una cifra que parece inalcanzable para las próximas generaciones.

Máximos goleadores de la Selección Argentina: