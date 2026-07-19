Futbol

Messi se Retira de los Mundiales: No Volverá a Vestir la Camiseta de Argentina con el Número 10

El capitán se despide de los Mundiales tras una carrera llena de éxitos

El delantero argentino Lionel Messi, número 10, reacciona tras la victoria de España en la final del Mundial de Fútbol de 2026, disputada en el estadio New York/New Jersey de East Rutherford el 19 de julio de 2026. Foto AFPEl delantero argentino Lionel Messi, número 10, reacciona tras la victoria de España en la final del Mundial de Fútbol de 2026, disputada en el estadio New York/New Jersey de East Rutherford el 19 de julio de 2026. Foto AFP
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