El Abuelo del Campeón de España Pedro Porro Desea un Abrazo “con Toda Mi Alma”

Antonio Sauceda, abuelo del futbolista campeón del mundo Pedro Porro, emitió un emotivo mensaje este lunes luego de que su nieto conquistó el Mundial 2026 con la Selección de España.

Desde su domicilio en Badajoz, el señor aseguró que desea con toda su alma y su corazón encontrarse y fundirse en un abrazo con el jugador.

"Lo deseo con toda mi alma, mi corazón y mi vida", señaló visiblemente emocionado durante un encuentro con los medios en su casa, donde siguió la final de la Copa del Mundo, acompañado por parte de su familia.

Acompañamiento en la infancia de Porro

Sauceda destacó que estuvo muy presente en la infancia de Pedro Porro y que lo acompañó desde que comenzó a jugar futbol a los 4 años hasta que, a los 14, ingresó en la cantera del Rayo Vallecano.

"Lo mismo que lo llevé desde los cuatro años hasta que lo llevé al Rayo, lo voy a seguir haciendo de aquí para adelante. El nieto es el nieto y eso es lo que más vale en el mundo entero", sostuvo.

El señor aún no había podido hablar con el campeón, pero confió en hacerlo pronto.

"Él respeta mucho a su abuelo y yo a él, por supuesto, porque se lo merece. Es una figura", dijo.

Durante sus declaraciones, también hizo énfasis en la estrecha relación que tenía el futbolista con su abuela, ya fallecida, quien participó activamente en su crianza.

Contó que a Pedro le encantaban los habichuelos y la tortilla de patatas que ella preparaba.

"El día que murió dijo que se había muerto su madre, no su abuela", relató Sauceda entre lágrimas, antes de admitir que la ausencia de su mujer ha estado muy presente durante estos días de celebración.

VIDEO | Antonio Sauceda, abuelo del internacional español Pedro Porro, asegura que está deseando encontrarse con su nieto tras la conquista del mundial de fútbol y fundirse con él en un abrazo cuando regrese a Don Benito (Badajoz). pic.twitter.com/MNR2wDFxtG — EFE Noticias (@EFEnoticias) July 20, 2026

“Se lo merece todo”

Asimismo, el abuelo del jugador se mostró orgulloso por la concesión a Porro de la Medalla de Extremadura, anunciada por la presidenta de la Junta, María Guardiola, tras la victoria de España en el Mundial. "Se lo merece todo", manifestó.

Sauceda tiene siete nietos y tres bisnietos; dijo que quiere a todos por igual, aunque reconoció que Pedro Porro "se lleva la palma" por haberlo criado desde pequeño.

"Cuanto más difíciles se le ponen las cosas, mejor las hace (…) Qué ilusión más grande. Ya tengo ganas de verlo", agregó.

Con información de EFE.

SPB