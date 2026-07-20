Futbol

El Abuelo del Campeón de España Pedro Porro Desea un Abrazo “con Toda Mi Alma”

El señor Antonio Sauceda, abuelo del futbolista Pedro Porro, cuenta detalles de la infancia del jugador y de su relación desde hace años

Pedro Porro, de España, besa el trofeo de la Copa Mundial, el 19 de julio de 2026. Foto: ReutersPedro Porro, de España, besa el trofeo de la Copa Mundial, el 19 de julio de 2026. Foto: Reuters

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El abuelo de Pedro Porro, campeón del Mundial 2026, desea un abrazo con toda su alma. Descubre la emotiva historia de su infancia y su estrecha relación familiar.

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