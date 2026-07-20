Fuga en Refinería Olmeca Hoy: Pemex Detalla Incidente en Tabasco

Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó una fuga en la Refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, luego de que este lunes se presentara una falla en una bomba de carga de crudo.

La empresa detalló que el incidente ocurrió a las 7:35 horas y generó una pérdida menor de aceite crudo, con fuego incipiente y humo negro. La planta ha registrado episodios similares desde octubre de 2024.

Esto dijo Pemex:

"El día de hoy a las 7:35 horas se presentó una fuga en una bomba de carga de crudo en la Refinería Olmeca, que ocasionó una pérdida menor de aceite crudo con fuego incipiente y humo negro".

¿Qué pasó y cómo respondió Pemex?

El personal contraincendios de la refinería atendió el incidente de forma inmediata. Pemex indicó que se aplicaron los procedimientos operativos correspondientes y que la flama fue extinguida sin que se registraran personas lesionadas.

Sobre el estado actual de la planta, el comunicado precisa:

"La refinería se encuentra en condiciones normales de operación, sin que exista ninguna situación de riesgo para el personal, la comunidad, ni el medio ambiente."

Pemex exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales de la empresa para evitar confusiones.

Una refinería con historial de incidentes

El reporte de este lunes se suma a una serie de percances registrados en Olmeca durante los últimos meses, entre incendios, fallas eléctricas y fugas de gas. Estos son los eventos más relevantes documentados en ese periodo:

17 de marzo de 2026: un incendio derivado del desbordamiento de aguas aceitosas e hidrocarburos, tras intensas lluvias, dejó cinco personas fallecidas y provocó un derrame que afectó el cauce del Río Seco.

Abril de 2026: vecinos reportaron emanaciones de vapor y presuntas fugas de gas en tanques de almacenamiento, lo que llevó a padres de familia de escuelas cercanas a pedir la reubicación de planteles.

9 de abril de 2026: un incendio en la bodega de coque fue controlado sin heridos; las autoridades lo atribuyeron a altas temperaturas en el material.

CT