Accidentes

Fuga en Refinería Olmeca Hoy: Pemex Detalla Incidente en Tabasco

Pemex informó que una fuga en una bomba de carga de crudo provocó fuego incipiente y humo negro en la Refinería Olmeca de Tabasco, sin heridos ni riesgo para la comunidad

Fuga en Refinería Olmeca Hoy_ Pemex Detalla Incidente en TabascoFoto: Pemex

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