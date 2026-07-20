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De Rosalía a Javier Bardem: Estrellas Españolas Festejan Triunfo de España en el Mundial 2026

Rosalía, Penélope Cruz, la Familia Real y más estrellas españolas celebraron el triunfo de España sobre Argentina en la final del Mundial 2026.

estrellas-espanolas-celebran-triunfo-espana-mundialFoto: Getty Images

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España campeona del Mundial 2026: Rosalía y Javier Bardem celebran el triunfo en redes. Descubre cómo las estrellas españolas vivieron esta histórica victoria sobre Argentina.

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