De Rosalía a Javier Bardem: Estrellas Españolas Festejan Triunfo de España en el Mundial 2026

España se coronó campeona del Mundial 2026 tras vencer a Argentina en tiempos extra, y la euforia no se quedó solo en las canchas del New York New Jersey Stadium: decenas de celebridades españolas, del cine, la música y la realeza,celebraron el título en redes sociales y desde las gradas.

Javier Bardem, presencia constante durante todo el torneo

El actor ganador del Oscar se convirtió en una de las caras más visibles del recorrido de La Roja. Estuvo acompañado por su esposa Penélope Cruz en dieciseisavos de final, y no faltó en octavos ni en cuartos de final. En semifinales lo acompañó su hijo Leo, y para la gran final volvió a hacerse presente. Tras el pitido final, Bardem compartió una reflexión sobre el patriotismo como símbolo de unidad y diversidad, más que de nacionalismo excluyente.

Rosalía, Penélope Cruz y otros artistas celebran en redes

La cantante Rosalía sorprendió a sus seguidores con una imagen íntima: acostada en la cama, envuelta en una bandera de España. Penélope Cruz, por su parte, compartió un video bailando con la camiseta de Lamine Yamal y felicitó a la selección. Ana Mena vivió la final en familia con un festejo peculiar: sus parientes alzaron una sandía a modo de trofeo. Antonio Orozco documentó la euforia del gol de Ferran Torres en la prórroga, mientras David Bisbal, en pleno concierto en Bogotá, compartió la noticia con su público en Colombia. Omar Montes celebró entre la gente junto al cantante puertorriqueño Farruko, y Miguel Bosé publicó un mensaje de orgullo por el segundo título mundial de la selección.

New video of ROSALÍA supporting Spain. 🇪🇸 pic.twitter.com/5eQIVWZw6m — ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) July 19, 2026

La Familia Real, testigo del histórico triunfo

Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía presenciaron la final desde el estadio y celebraron junto al equipo. Durante la premiación, los Reyes volvieron a levantar la Copa del Mundo dieciséis años después del título de 2010, y la imagen de la infanta Sofía sosteniendo el trofeo se volvió una de las postales más compartidas de la noche.

Plácido Domingo, María Valverde y las leyendas del fútbol también dijeron presente

Entre el público también destacó Plácido Domingo, de 85 años, quien expresó su deseo de que España se alzara con el título. La actriz María Valverde acompañó a su pareja, el director de orquesta Gustavo Dudamel, quien participó en el espectáculo artístico previo al partido. Andrés Iniesta, campeón del Mundial 2010, fue el encargado de mostrar el trofeo al público antes del encuentro, y por la alfombra roja también pasaron exfutbolistas como Marcelo y Zanetti.