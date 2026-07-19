Ferran, el Jugador que Dio el Gol del Gane a España: ¿Cuántos Años Tiene y Dónde Juega?

Al minuto 106, Ferran Torres anotó el gol que adelantó a España 1-0 en el marcador de la final del Mundial 2026.

Luego de un partido dominado por los tiros de España, el primer tanto marcado por el delantero dio oxígeno en los últimos minutos del tiempo extra.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así Celebran Españoles el Gol en Restaurantes de la Colonia Roma, CDMX

¿En dónde juega Ferran?

Ferran Torres García es un futbolista español que juega de delantero en el F. C. Barcelona de la Primera División de España.

Este astro español destaca por su versatilidad y capacidad para adaptarse a distintas posiciones ofensivas.

El jugador se caracteriza por su velocidad, habilidad para mantener el control del balón y el remate, tal como lo demostró en el encuentro final de la Copa del Mundo.

¿Cuántos años tiene Ferran Torres?

Nacido el 29 de febrero del 2000 en Foios (Valencia), Ferran Torres tiene 26 años.

Empezó con el fútbol sala en la escuela EPLA y llamó la atención de la cantera del Valencia CF. Con solo siete años, inició su trayectoria vistiendo la elástica valencianista.

Debutó con el primer equipo en 2017, a los 17 años, convirtiéndose en una de las grandes promesas del futbol español.

Luego de su participación en LALIGA, debutó en la Premier League, división en la que fue fichado en 2020 por el Manchester City.

En 2022 regresó a España para sumarse al escuadrón del FC Barcelona, logrando abrirse un espacio como una pieza clave en ataque.

A lo largo de su carrera profesional, Ferran Torres ha jugado en los siguientes equipos: