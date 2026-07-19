Futbol

Ferran, el Jugador que Dio el Gol del Gane a España: ¿Cuántos Años Tiene y Dónde Juega?

Al minuto 106, Ferran Torres anotó el gol que dio 1-0 a España.

Ferrán TorresFerrán Torres, jugador de España. Foto: Reuters
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