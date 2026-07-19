¿De Qué Está Hecha la Copa del Mundo y Cuánto Cuesta? Así Es el Trofeo del Mundial 2026

El Mundial 2026 llega a su fin este domingo 19 de julio, con la final entre Argentina y España que se juega en el Estadio Nueva York, de Estados Unidos. Y en N+ te decimos de qué está hecha la Copa del Mundo de la FIFA que se llevará la Selección de España, tras consagrarse como campeona y cuál es su valor.

Aunque no es el único trofeo que se llevará la Campeona del Mundial 2026. La FIFA anunció que por primera ocasión se entregarán anillos de campeones a los jugadores ganadores y sí los aficionados también podrán conseguirlos.

La Final del Mundial se alargó hasta los Tiempos Extra, luego de jugadas cardiacas de parte de ambas selecciones. Y aquí puedes seguir minuto a minuto todos los movimientos del partido de Final entre Argentina vs España, así como el gol de Ferran Torres que dio la victoria a "La Roja".

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¿De qué está hecha la Copa del Mundo de la FIFA?

Sin duda se trata de uno de los trofeos más famosos del Mundo, cuyo diseño estuvo a cargo del escultor italiano Silvio Gazzaniga, quien buscó representar la alegría de la victoria de los deportistas.

Hablando de sus dimensiones, la Copa del Mundo mide 36.8 centímetros y el diámetro de su base es de 13 centímetros. Además del significado emocional es un trofeo muy valioso cuyo peso en oro macizo de 18 quilates es de 6175 gramos, es decir poco más de seis kilos.

En la base tiene dos anillos de malaquita verde semipreciosa, que han sido restaurado a lo largo de los años. La FIFA reconoció que se le ha dado un nuevo chapado de oro, como parte de una última restauración.

Además, desde 2005 la FIFA decidió no volver a dejar a préstamo el trofeo original. Por lo que desde 2006 sólo se permite que el campeón del Mundo sólo tenga el trofeo original durante la ceremonia de entrega de Premios y después es recuperada por los Oficiales de la FIFA.

¿Cuánto cuesta el trofeo que se entrega al Mundial 2026?

Hasta ahora, la FIFA no ha dado a conocer el costo exacto del trofeo de la Copa del Mundo, sin embargo estimaciones no oficiales indican que su valor de fabricación superaría los 200 mil dólares.

SARR