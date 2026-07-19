Futbol

¿De Qué Está Hecha la Copa del Mundo y Cuánto Cuesta? Así Es el Trofeo del Mundial 2026

Este domingo se celebra la Final de la Copa del Mundo entre España y Argentina en el Estadio Nueva York, de Estados Unidos

Trofeo de la Copa del Mundo: De Qué Está Hecha y Cuánto Cuesta.Hoy se juega la Final del Mundial 2026, descubre de qué está hecha la Copa del Mundo y cuál es su valor. Foto: Reuters.
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