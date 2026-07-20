Seguridad

Madre de Joshue Romo Vincula a Detenido por Secuestro con Caso de su Hijo en Mexicali

La madre del joven desaparecido en 2022 aseguró que el detenido figura en la investigación y solicitó que el proceso continúe conforme a derecho

Madre de Joshue Romo Pide No Liberar a Detenido por Secuestro en MexicaliMadre de Joshue Romo Pide No Liberar a Detenido por Secuestro en Mexicali | Foto: N+

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La madre de Joshue Romo vincula al detenido con la desaparición de su hijo en Mexicali. Exige que el proceso continúe conforme a derecho. ¿Qué sigue en la investigación?

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