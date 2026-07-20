Madre de Joshue Romo Vincula a Detenido por Secuestro con Caso de su Hijo en Mexicali

La reciente detención de un hombre armado que presuntamente trasladaba a una persona privada de la libertad en Mexicali volvió a poner sobre la mesa el caso de Joshue Romo Limón, desaparecido en febrero de 2022 en la zona de antros de la ciudad de Mexicali.

En entrevista con N+, Aleida Limón, madre del joven, aseguró que el detenido figura dentro de la carpeta de investigación por la desaparición de su hijo y pidió a las autoridades que permanezca en prisión mientras continúan las investigaciones.

Madre afirma que entregó información desde el inicio de la investigación

Aleida Limón señaló que el hombre, identificado únicamente por el apodo de "El 0", presuntamente aparece relacionado con la investigación que la Fiscalía General del Estado mantiene abierta por la desaparición forzada de Joshue Romo Limón.

De acuerdo con la madre del joven, desde los primeros días posteriores a la desaparición entregó información y diversos elementos que, aseguró, forman parte de la carpeta de investigación.

Asimismo, afirmó que el detenido habría tenido antecedentes por otros delitos y expresó su preocupación de que pudiera recuperar su libertad, por lo que hizo un llamado a la Fiscalía y al Poder Judicial para que el caso se conduzca conforme a derecho.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha informado públicamente sobre una imputación contra el detenido relacionada con la desaparición de Joshue Romo Limón.

Convocan a vigilia por el cumpleaños de Joshue

Como parte de las acciones que ha mantenido durante más de cuatro años para exigir avances en la investigación, Aleida Limón anunció que el próximo 31 de julio realizará una vigilia en la zona de antros de Mexicali.

La actividad coincidirá con el que sería el 36 cumpleaños de Joshue Romo Limón y se llevará a cabo en el sitio donde familiares y colectivos de búsqueda impulsan la creación de un memorial en honor a las víctimas de desaparición en esa zona de la ciudad.

La madre del joven aseguró que el objetivo es mantener viva la búsqueda y recordar que su hijo continúa desaparecido.

Denuncia lentitud en las investigaciones

Aleida Limón también manifestó su preocupación por su seguridad, al considerar que la información que ha recopilado y entregado a las autoridades podría ponerla en riesgo.

Además, señaló que, aunque en un inicio la Fiscalía minimizó parte de los datos que aportó durante su propia investigación, actualmente estos forman parte de la carpeta del caso.

APG