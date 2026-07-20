¿Qué Hacer en San Felipe, BC en Vacaciones de Verano 2026? Actividades y Lugares para Conocer

Las vacaciones de verano 2026 son una oportunidad para recorrer algunos de los destinos turísticos más populares de Baja California, y San Felipe se mantiene como uno de los favoritos por sus playas, paisajes naturales y actividades para toda la familia.

Ubicado en la costa del Mar de Cortés, este puerto ofrece opciones para quienes buscan descansar, practicar deportes acuáticos o explorar sitios naturales.

¿Qué actividades puedes realizar en San Felipe?

1. Disfrutar de las playas de San Felipe

Uno de los principales atractivos del puerto son sus playas de aguas tranquilas, ideales para pasar el día en familia, caminar por la orilla o disfrutar del paisaje. Durante el verano, es recomendable acudir con protector solar, mantenerse hidratado y respetar las indicaciones de las autoridades.

2. Recorrer el Malecón de San Felipe

El malecón concentra una gran variedad de restaurantes, comercios y espacios para caminar mientras se disfruta de la vista al Mar de Cortés. También es un buen lugar para tomar fotografías y conocer parte del ambiente característico del puerto.

3. Visitar el Valle de los Gigantes

A unos kilómetros de San Felipe se encuentra el Valle de los Gigantes, una reserva natural famosa por albergar enormes ejemplares de cardón, considerados entre los cactus más altos del mundo.

Es uno de los sitios más representativos del municipio y una opción para quienes disfrutan del ecoturismo y la fotografía.

4. Conocer Puertecitos

A aproximadamente una hora al sur de San Felipe se ubica Puertecitos, una comunidad costera conocida por sus paisajes y pozas naturales que pueden apreciarse dependiendo de la marea.

El recorrido por la carretera también permite disfrutar de vistas panorámicas del Mar de Cortés.

5. Probar la gastronomía local

Durante la visita no puede faltar degustar algunos de los platillos típicos de la región, como:

Tacos de pescado.

Camarones.

Pulpo.

Almejas.

Cocteles de mariscos.

Muchos restaurantes se ubican cerca del malecón y ofrecen productos frescos de la región.

7. Disfrutar de los atardeceres del Mar de Cortés

Uno de los momentos favoritos de visitantes y fotógrafos es la puesta de sol sobre el Mar de Cortés, considerada una de las postales más representativas de San Felipe.

El malecón y las playas son algunos de los mejores puntos para contemplar el paisaje.

¿Cómo llegar a San Felipe desde Tijuana?

Si viajas desde Tijuana, el trayecto es de aproximadamente 380 kilómetros, con un tiempo estimado de entre 4 horas y media y 5 horas, dependiendo del tránsito y la ruta elegida.

Antes de salir se recomienda revisar el estado de las carreteras, llevar suficiente agua, verificar las condiciones mecánicas del vehículo y consultar el pronóstico del tiempo.

APG