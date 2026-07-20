Sociedad

¿Qué Hacer en San Felipe, BC en Vacaciones de Verano 2026? Actividades y Lugares para Conocer

Si planeas visitar San Felipe durante vacaciones, estas son algunas actividades y lugares que puedes disfrutar en uno de los destinos turísticos más populares de Baja California

San Felipe en Verano 2026: Actividades y Lugares que Debes ConocerSan Felipe en Verano 2026: Actividades y Lugares que Debes Conocer | Foto: N+

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¿Buscas un destino inolvidable? San Felipe en Baja California ofrece playas, gastronomía local y atardeceres únicos. ¡Explora este paraíso en tus vacaciones 2026!

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