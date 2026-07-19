Liveblog
Resultado España vs Argentina En VIVO: ¿Cómo Va el Marcador? Minuto a Minuto Final del Mundial
Sigue el partido de Argentina vs España en vivo con el minuto a minuto online gratis de la Final del Mundial este domingo 19 de julio 2026, así puedes ver las alineaciones, los goles y cómo va el marcador al momento.
Contexto
La Albiceleste de Lionel Scaloni busca el bicampeonato, mientras que La Roja de Luis De la Fuente va por su segunda estrella, por eso sigue aquí el LiveBlog con todas las acciones en directo, para que sepas quién gana la Final del Mundial 2026.