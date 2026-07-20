Marchas HOY 20 de Julio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 20 de julio de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan una marcha, seis concentraciones, dos citas agendadas, una rodadas motociclista y seis eventos de esparcimiento, durante la jornada de este lunes en la capital del país.

Marcha

Cuauhtémoc

11:00 horas. Integrantes del Gremio de Operadores de Máquinas de Videojuegos y Esparcimiento en el Monumento a la Revolución, Plaza de la República, col. Tabacalera, con destino a Palacio Nacional. Protestan contra la criminalización de su actividad y exigen su regularización, un marco normativo claro y el cese de la estigmatización del sector.

Concentraciones

Cuauhtémoc

11:00 horas. Agrupación Mexicana de Trabajadores del Marketing en el Zócalo, Plaza de la Constitución, col. Centro. Exigen un alto a la discriminación, los malos tratos y la inseguridad laboral, además de condiciones dignas y reconocimiento para su gremio.

16:00 horas. Congreso Nacional Indígena en la Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, col. Juárez. Llevarán a cabo un mitin para exigir el cese de la criminalización y el hostigamiento contra defensores de derechos humanos y pueblos indígenas, así como la liberación de un integrante del Concejo Indígena y Popular–Emiliano Zapata.

10:00 horas. Frente Amplio de Unidad “Jorge Tapia Sandoval”, A.C. en la Fiscalía General de la República, Dr. Velasco No. 175, col. Doctores. Exigen avances en la investigación contra el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas por presuntos actos de corrupción, enriquecimiento ilícito, robo de energía eléctrica y operaciones financieras irregulares.

Miguel Hidalgo

13:00 horas. Comité Estudiantil de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN en la Unidad Santo Tomás, Manuel Carpio y Plan de Ayala, col. Casco de Santo Tomás. Realizarán una asamblea general para informar sobre los avances de las mesas de trabajo del movimiento estudiantil y definir propuestas.

Benito Juárez

Durante el día. Movimiento de Regeneración Sindical en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Av. México Coyoacán No. 259, col. General Anaya. Instalarán mesas de recolección de firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, en el marco de la Caravana "Por el Derecho y la Justicia del Trabajador".

11:00 horas. Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México en la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya, Castilla No. 186, col. Álamos. Solicitan que les sea otorgado un dígito sindical que los identifique oficialmente como integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México.

Rodada ciclista

21:00 horas. Fénix Bikers partirán del Kiosco de Coyoacán, Jardín Plaza Hidalgo, col. Coyoacán Centro, con destino al Zoológico Interactivo “Edén Naturaleza”, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Realizarán una rodada de convivencia.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 20 de julio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

ASJ