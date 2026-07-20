¿A Qué Hora Inicia la Marcha Hoy en el Centro CDMX? Habrá Protesta por Videojuegos

Ten en cuenta que hoy, 20 de julio de 2026, habrá afectaciones a la movilización porque operadores de máquinas de videojuegos harán una protesta, en N+ te compartimos a qué hora comienza la marcha en el centro de la Ciudad de México (CDMX).

Los manifestantes partirán del Monumento a la Revolución con dirección al Palacio Nacional, en la Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico de la CDMX.

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Durante el recorrido podrían registrarse cierres parciales o afectaciones al tránsito en vialidades que conectan ambos puntos, por lo que si usarás transporte público o pasas por la zona considera rutas alternas.

¿A qué hora es la marcha por videojuegos?

La Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX indicó que la marcha está convocada por integrantes del gremio de operadores de máquinas de videojuegos y esparcimiento, quienes iniciarán su concentración a las 11:00 horas en el Monumento a la Revolución, ubicado en la Plaza de la República, en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Los participantes señalaron que la movilización tiene como objetivo manifestarse en contra de lo que consideran una criminalización de su actividad económica.

Además, buscan solicitar a las autoridades la creación de políticas públicas que permitan regularizar el sector, al asegurar que esta actividad representa una fuente de ingresos para miles de familias y pequeños negocios.

Estas sos sus exigencias:

La apertura de una mesa de diálogo con las autoridades.

La creación de un marco regulatorio claro para la operación del sector.

El cese de la estigmatización hacia quienes se dedican a esta actividad.

FBPT