Marchas

¿A Qué Hora Inicia la Marcha Hoy en el Centro CDMX? Habrá Protesta por Videojuegos

Este inicio de semana, habrá una protesta de operadores de máquinas de videojuegos; te contamos a qué hora para que tomes tus precauciones

ProtestaEste lunes, hab´ra afectaciones viales por una marcha de operadores de máquinas de videojuegos. Foto: Cuartoscuro

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