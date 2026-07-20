No Pases por Aquí: Cierres por Marcha Hoy en CDMX por Operadores de Videojuegos

Este lunes, 20 de julio de 2026, se prevén varias marchas en calles de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos dónde habrá cierres por protesta de operadores de videojuegos en la capital del país.

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, se trata de Integrantes del Gremio de Operadores de Maquinas de Videojuegos y Esparcimiento, quienes protestan:

En rechazo a la criminalización de su actividad.

Exigir la implementación de políticas públicas que favorezcan su regularización, al considerar que esta industria constituye el sustento de miles de familias y pequeños comercios.

Solicitar la apertura de un diálogo con las autoridades, el establecimiento de un marco regulatorio claro y el cese de la estigmatización del sector.

Cierres por Marcha Hoy en CDMX

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los Integrantes del Gremio de Operadores de Maquinas de Videojuegos y Esparcimiento, se concentrarán en la alcaldía Cuauhtémoc.

Hora: 11:00.

Lugar: Monumento a la Revolución, en Plaza de la República, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc.

Destino: Palacio Nacional, en Plaza de la Constitución, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc.

Otra protesta en Alcaldía Cuauhtémoc

También habrá una protesta de integrantes del Congreso Nacional Indígena y Movimiento de Regeneración Sindical, quienes llevarán a cabo un mitin con el objetivo de exigir:

El cese de la criminalización, la persecución y el hostigamiento contra las personas defensoras de derechos humanos y los pueblos indígenas.

La liberación inmediata de uno de sus compañeros, detenido en un retén militar instalado sobre la carretera Acapulco–Pinotepa Nacional, a la altura del municipio de San Marcos, Guerrero, hecho ocurrido el pasado 17 de julio. Lo anterior forma parte de las Jornadas Globales por la Libertad de un Integrante del “Concejo Indígena y Popular–Emiliano Zapata” y el Alto a la Guerra contra el CIPOG-EZ

Los integrantes del Congreso Nacional Indígena y Movimiento de Regeneración Sindical se reunirán en la alcaldía Cuauhtémoc.

Hora: 16:00.

Lugar: Secretaría de Gobernación, en Abraham González No. 48, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc.

Se prevé que a esta protesta se sumen otras organizaciones en apoyo, entre ellas: Concejo Indígena y Popular de Guerrero “Emiliano Zapata”, “Asamblea Nacional por el Agua y la Vida”, “El Tekpatl” y “Radio Zapote”

Además, no se descarta el arribo de autobuses que trasladen a los manifestantes.

Con información de N+

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