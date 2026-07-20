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No Pases por Aquí: Cierres por Marcha Hoy en CDMX por Operadores de Videojuegos

Te decimos dónde habrá cierres por protesta de operadores de videojuegos en la CDMX hoy, 20 de julio de 2026

Protesta en la CDMXProtesta en la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Hoy en CDMX, operadores de videojuegos marchan desde el Monumento a la Revolución. Exigen diálogo y cese de estigmatización.

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