Accidentes

Detienen a Presunto Responsable de Accidente Vial en Carretera Nacional en Monterrey, NL

Autoridades informaron sobre la detención de un hombre presuntamente relacionado en el accidente que dejó un muerto y cinco heridos en la Carretera Nacional

Accidente en Carretera NacionalAutoridades detuvieron a un hombre presuntamente relacionado en el accidente de la Carretera Nacional. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Detienen a sospechoso de accidente en Carretera Nacional, Monterrey. Un joven fallecido y cinco heridos. Autoridades investigan velocidad y posible alcohol. Más detalles pronto.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+