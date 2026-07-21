Detienen a Presunto Responsable de Accidente Vial en Carretera Nacional en Monterrey, NL

Autoridades de seguridad del municipio de Monterrey confirmaron la detención de una persona presuntamente implicada en el accidente vial que dejó a un joven sin vida y cinco heridos el pasado 19 de julio en la Carretera Nacional, en Nuevo León.

Según las autoridades, el detenido circulaba a bordo de una camioneta sobre la Carretera Nacional. El sujeto presuntamente habría invadido el carril por el que circulaban las víctimas, provocando que el vehículo perdiera el control y terminara por estrellarse contra un muro de concreto un árbol.

Hasta el momento se desconoce donde se encuentra la persona detenida, por lo que se espera que se revelen más detalles en los próximos días. Autoridades ya investigan sin el sujeto circulaba a exceso de velocidad o si se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Identifican a víctimas de accidente en la Carretera Nacional

Elementos de seguridad lograron identificar a las cinco personas heridas durante este percance registrado en la Carretera Nacional, se trataría de Héctor Iván, de 21 años, Christopher Manríquez, de 24 años, Jesús Enrique, de 23 años, Fabían Mata y Eliud Nava. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de los jóvenes afectados.

La víctima mortal fue identificada como Jorge Nava, de 22 años de edad, quien un día antes de este accidente, había celebrado su cumpleaños. Fueron familiares del joven quienes confirmaron que será este próximo martes 21 de julio cuando se lleve a cabo un velorio en su honor.