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¿Cuántos Millones Ganó España por Ser Campeón del Mundo 2026? Esto le Dio FIFA

Conoce aquí los premios otorgados por la FIFA al campeón, al subcampeón y los demás equipos participantes

Jugadores españoles levantan el trofeo de la Copa Mundial mientras celebran la victoria. Foto: ReutersJugadores españoles levantan el trofeo de la Copa Mundial mientras celebran la victoria. Foto: Reuters

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¡España campeona del Mundo 2026! La Roja se lleva varios millones de dólares tras vencer a Argentina. Descubre cómo se distribuyen los premios de la FIFA entre los equipos participantes.

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