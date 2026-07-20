¿Cuántos Millones Ganó España por Ser Campeón del Mundo 2026? Esto le Dio FIFA

La Selección de España ganó el Mundial 2026 y con ello se hizo acreedora a un premio millonario; aquí te contamos cuánto dinero le entregó la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), que amplió los pagos para la Copa del Mundo de este año.

Ayer, España se coronó campeona del mundo tras vencer 1-0 a Argentina en un partido llevado a cabo en Estados Unidos, una de las tres naciones sede del Mundial 2026, junto con México y Canadá.

La victoria llegó en tiempos extra, gracias a un gol de Ferran Torres en el minuto 106, lo cual le dio el segundo triunfo a La Roja en este torneo mundial de futbol.

Bolsa récord millonaria

Previamente, la FIFA estableció una bolsa récord de 871 millones de dólares pagados a los 48 equipos participantes.

Además, dio a conocer que por primera vez el ganador recibiría anillos de campeón, así como un pago importante.

Cabe señalar que la cifra de 871 millones de dólares incluye más de 100 millones de dólares que se añadieron en abril después de que algunas federaciones de Europa presionaran para obtener ayuda a fin de cubrir costos en un torneo repartido en tres países, que requirió gastos de viaje y alojamiento.

Todos los equipos ganan

En total, la FIFA paga dinero a las 48 federaciones en dos categorías: bonificaciones de premios según hasta dónde avance cada equipo en el torneo y pagos generales para cubrir costos de entrenamiento y preparación.

Los 48 reciben al menos 12.5 millones de dólares por competir en la Copa del Mundo, incluidos 10 millones de dólares en premios por clasificarse y jugar la fase de grupos. Cada uno recibe 2.5 millones de dólares para entrenamiento y gastos previos al torneo.

Ese dinero inicial se acordó en Copas del Mundo anteriores para ayudar a evitar tensiones antes del torneo, cuando no era raro que los jugadores afirmaran que su federación no había pagado las bonificaciones. El dinero de premios aumenta según hasta dónde avancen los equipos.

¿Cuánto ganó España por triunfo?

De acuerdo con la agencia de noticias AP, el campeón de este Mundial recibe en total 51 millones de dólares, frente a los 42 millones de dólares que recibió la federación de Argentina por ganar el torneo de 2022 en Qatar.

Esto es lo que reciben los ganadores, segun información de la agencia:

Campeón : 50 millones de dólares.

Subcampeón : 34 millones de dólares.

Tercer lugar (Inglaterra): 30 millones de dólares.

Cuarto lugar (Francia): 28 millones de dólares.

Cuartofinalistas (quinto a octavo): 20 millones de dólares cada uno.

Octavos de final (noveno a 16.º): 16 millones de dólares cada uno.

Dieciseisavos de final (17.º a 32.º): 12 millones de dólares cada uno.

Fase de grupos (33.º-48.º): 10 millones de dólares cada uno.

Vuelos y hoteles están cubiertos

Además de las sumas de los pagos y según el reglamento de la Copa del Mundo, la FIFA ya está obligada a pagar vuelos de ida y vuelta en clase ejecutiva para que cada federación viaje al torneo, además de manutención y alojamiento para una delegación de 50 personas, que incluye a los jugadores.

La FIFA también cubre el costo de los viajes internos para hasta 50 miembros de la delegación, y "una flota dedicada de vehículos, incluido un camión para el equipamiento".

La Copa del Mundo

Pero el mayor honor fue el trofeo de la Copa del Mundo. El trofeo original no se entrega de manera permanente. En su lugar, a los ganadores se les entregó una réplica bañada en oro, que sí pueden conservar.

En cuanto al dinero de premios de la Copa del Mundo, la FIFA se lo paga a las federaciones, no a los jugadores. La manera en que se maneja el dinero depende de las reglas de cada federación.

Con información de AP.

SPB