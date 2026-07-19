Gianni Infantino Resalta la Presencia de Líderes Mundiales en la Final del Mundial 2026

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026, al asegurar que marcó un momento histórico para el torneo y reflejó el poder del futbol para unir a las personas.

A través de un mensaje, el dirigente afirmó que disfrutó el evento junto a jefes de Estado y otras autoridades internacionales, cuyo respaldo, dijo, ha sido fundamental para la organización del certamen.

"Disfruté muchísimo viendo el histórico espectáculo del medio tiempo de la primera final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 junto a líderes mundiales y dignatarios, cuyo apoyo ha sido invaluable para hacer posible la mejor Copa Mundial de la FIFA de la historia", expresó.

Infantino agregó que el espectáculo demostró que el futbol no solo sirve para entretener, sino también para generar un impacto positivo. "Todos los niños merecen la oportunidad de aprender, crecer y jugar", señaló.

Quiénes asistieron a la final del Mundial 2026

La final entre España y Argentina, disputada en el estadio sede Nueva York, contó con la presencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el rey de España, Felipe VI; el primer ministro de Canadá, Mark Carney; y el propio Gianni Infantino.

En contraste, el presidente de Argentina, Javier Milei, confirmó que no viajó a Estados Unidos y siguió el partido desde la residencia presidencial de Olivos, al considerar que mantener esa rutina era parte de la cábala que acompañó a la selección durante el torneo.