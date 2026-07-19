Política

Gianni Infantino Resalta la Presencia de Líderes Mundiales en la Final del Mundial 2026

Líderes internacionales presenciaron la final del Mundial 2026, donde la FIFA resaltó el impacto social del futbol

Presencia de Líderes Mundiales en Final del Mundial 2026. Foto: Gobierno de MéxicoPresencia de Líderes Mundiales en Final del Mundial 2026. Foto: Gobierno de México
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