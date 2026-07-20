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Festejos del Mundial Terminan en Tragedia por Derrumbe de Fuente en Salamanca

Una persona murió y otra resultó herida tras el derrumbe de una fuente en Ciudad Rodrigo, Salamanca, durante los festejos por el título mundial de España

Festejos del Mundial Terminan en Tragedia por Derrumbe de Fuente en SalamancaAficionados españoles celebran en la Plaza de Cibeles de Madrid tras la victoria de España en la final de la Copa Mundial de la FIFA contra Argentina. Foto: Reuters / Ilustrativa

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