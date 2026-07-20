Festejos del Mundial Terminan en Tragedia por Derrumbe de Fuente en Salamanca

Una persona falleció y otra resultó herida la madrugada de este domingo tras el derrumbe de la fuente ubicada en la Glorieta del Árbol Gordo, en Ciudad Rodrigo, Salamanca, en el centro de España, durante las celebraciones por el título mundial obtenido por la selección española.

El servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León informó que el suceso ocurrió poco después de la medianoche, cuando la sala de operaciones recibió varias llamadas que alertaban sobre el colapso de la estructura sobre parte de las personas concentradas en el lugar.

¿Qué se sabe hasta ahora?

El derrumbe ocurrió poco después de la medianoche en la Glorieta del Árbol Gordo, Ciudad Rodrigo.

Dos personas fueron atendidas por los servicios sanitarios y trasladadas al centro de salud de Ciudad Rodrigo.

Una de ellas falleció en el centro sanitario; el estado de la otra persona no ha sido informado.

El 1-1-2 activó a Policía Local, Guardia Civil, Bomberos de la Diputación de Salamanca y Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Se activó el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias para apoyar a los familiares de la persona fallecida.

¿Cómo respondieron los servicios de emergencia?

El 1-1-2 dio aviso del incidente a la Policía Local de Ciudad Rodrigo, a la Guardia Civil de Salamanca, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó recursos asistenciales hasta el lugar.

Los servicios sanitarios atendieron a las dos personas afectadas y las trasladaron al centro de salud de Ciudad Rodrigo. Una de ellas murió en el centro sanitario, mientras que sobre el estado de la otra persona herida no han trascendido más datos por el momento.

Además, se activó el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias para prestar apoyo a los familiares de la persona fallecida.

¿Qué falta por confirmar?

Hasta el momento, el 1-1-2 no ha facilitado más detalles sobre la identidad de las personas afectadas ni sobre las circunstancias en las que se produjo el derrumbe de la fuente.

Con información de EFE.