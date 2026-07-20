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Tour de Francia 2026: ¿Por Qué Isaac del Toro No Corre Hoy?

Isaac del Toro no corre hoy en el Tour de Francia 2026; descubre el motivo detrás de su ausencia tras su actuación en la etapa 15

Isaac del ToroIsaac del Toro, descansa hoy, 20 de julio de 2026, luego de su participación en la etapa 15 del Tour de Francia. Foto: Reuters

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