Tour de Francia 2026: ¿Por Qué Isaac del Toro No Corre Hoy?

El Tour de Francia entra en su etapa decisiva, en N+ te compartimos por qué el mexicano Isaac del Toro no corre hoy, 20 de julio de 2026, tras una destacada actuación durante el fin de semana.

La ausencia de 'El Torito' en la jornada de este lunes no se debe a una lesión ni a un abandono, sino al calendario oficial de la carrera.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Isaac del Toro Habla sobre su Desempeño en el Tour de Francia 2026: "Siento Muchísimo Cariño"

¿Por qué Isaac del Toro no corre hoy en el Tour de Francia 2026?

Este lunes 20 de julio, el Tour de Francia 2026 celebra su segundo y último día de descanso, una pausa programada por la organización antes de afrontar la semana final de la competencia.

Después de 15 etapas de alta exigencia física, los ciclistas aprovechan esta jornada para recuperarse, por ello, Isaac del Toro no compite este lunes, al igual que el resto de los corredores que permanecen en la prueba.

El mexicano atraviesa uno de los mejores momentos de su primera participación en la máxima competencia del ciclismo mundial.

Durante la etapa 15, disputada el pasado 19 de julio, Isaac del Toro cruzó la meta en tercer lugar con un tiempo de 4 horas, 23 minutos y 15 segundos, resultado que le permitió seguir escalando posiciones entre los mejores del Tour.

Además, recuperó el maillot blanco, distintivo que reconoce al mejor ciclista joven de la clasificación general.

Su rendimiento también se reflejó en la clasificación absoluta, donde ahora ocupa el tercer lugar general, consolidándose como uno de los protagonistas de la edición 2026.

¿Cuándo vuelve a correr Isaac del Toro?

La actividad del Tour de Francia se reanudará el martes 21 de julio con la Etapa 16, el recorrido es de Évian-les-Bains – Thonon-les-Bains, modalidad contrarreloj individual, con una distancia de 26.1 kilómetros.

La contrarreloj será una prueba determinante, ya que cada corredor competirá de forma individual contra el reloj, una modalidad que suele provocar cambios importantes en la clasificación general antes de las etapas finales de montaña.

La edición 2026 del Tour de Francia comenzó el 4 de julio con la participación de 23 equipos y concluirá el 26 de julio, cuando se conozca al nuevo campeón.

FBPT