¿Dónde Ver En Vivo y Gratis los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

La máxima fiesta del deporte regional está de regreso con los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La XXV edición de esta histórica justa veraniega se llevará a cabo del 24 de julio al 8 de agosto de 2026 en la República Dominicana, reuniendo a más de 6,000 atletas de 37 países y territorios que competirán por la gloria en 40 disciplinas deportivas.

Aunque la fiesta inaugural abrirá el telón de manera formal a finales de esta semana, la actividad deportiva ya ha comenzado de forma preliminar con las competencias de polo acuático a partir de este lunes 20 de julio. La justa multideportiva más antigua de la región se extenderá hasta el sábado 8 de agosto de 2026, reuniendo durante 16 días a lo mejor del talento deportivo de América Latina y el Caribe.

¿Dónde ver gratis los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

Para fortuna de los aficionados en todo el continente, seguir la actividad de las distintas disciplinas será accesible y sin costo a través de internet. Las transmisiones en vivo de múltiples competencias, así como resúmenes diarios, ceremonias y los momentos más destacados del evento, se emitirán de forma gratuita mediante el canal oficial de Centro Caribe Sports Channel en YouTube.

Esta plataforma streaming permitirá disfrutar del desempeño de las delegaciones sin necesidad de pagar una suscripción de televisión restringida. Bastará con acceder a la app desde cualquier teléfono móvil, tableta, computadora o televisor inteligente para seguir minuto a minuto las pruebas de atletismo, natación, deportes de conjunto y artes marciales en directo desde Santo Domingo.

Gracias a esta señal digital abierta, los fanáticos del deporte de toda la región no se perderán un solo detalle de la lucha por el medallero centroamericano.