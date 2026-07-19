Sociedad

Más de 33 Mil Personas Asisten al Fan Festival Para Ver la Final del Mundial 2026 en Guadalajara

Miles de tapatíos y extranjeros pudieron disfrutar de la final del Mundial 2026 en el centro de la Perla Tapatía.

Fan Festival GDLMiles de tapatíos apoyaron a España y Argentina. Foto: N+

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El Fan Festival en Guadalajara reunió a 33,522 personas para la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Conoce los detalles de este evento inolvidable.

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