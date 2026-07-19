Más de 33 Mil Personas Asisten al Fan Festival Para Ver la Final del Mundial 2026 en Guadalajara

Este domingo 19 de julio concluyó el Mundial 2026. Aunque la Selección Mexicana quedó eliminada tras caer ante Inglaterra, miles de tapatíos acudieron al Fan Festival para seguir la gran final, donde la asistencia superó las 30 mil personas.

De acuerdo con Protección Civil de Jalisco, el Fan Festival reunió a 33 mil 522 personas durante la final entre España y Argentina. Hasta el momento, las autoridades reportan saldo blanco, sin incidentes.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Fan Fest de Guadalajara Llegó a su Capacidad Máxima por la Final del Mundial 2026

Cabe recordar que el partido también pudo disfrutarse de manera gratuita en el Auditorio Benito Juárez y la explanada de Plaza de las Américas. Asimismo, según autoridades, todas las líneas y estaciones del Siteur continúan brindando su servicio de manera habitual, sin incidencias relevantes.

¿Qué otros eventos habrá en Guadalajara por el cierre del Mundial 2026?

Después del partido se tiene previsto un programa musical en el Fan Festival, donde se prevé la presentación de Brass Band, DJ Joao y Kinky, quienes realizarán el cierre de estos festejos en punto de las 20:00 horas.

Además, en el Auditorio Benito Juárez se presentará la banda tapatía Cuca y mantendrá actividades hasta las 18:00 horas con juegos mecánicos y juegos recreativos.

“Se mantiene el operativo de seguridad con la participación de elementos estatales, federales y municipales de dependencias como el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal, C5, Comisaría de la Policía Vial, Protección Civil y Bomberos, Secretaría de Salud Jalisco, Policía de Guadalajara y Policía de Zapopan”, añadió el Gobierno del Estado.