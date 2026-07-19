Futbol

¿Quién es el Dibu Martínez? El Portero que Paró Siete Tiros a Gol en Final del Mundial 2026

España conquistó la Copa Mundial de 2026 después de vencer a Argentina en tiempos extras por un gol. Pero, el portero argentino, Emiliano Martínez, evitó que el marcador contra su equipo se ampliara.

Él es "el Dibu" Martínez, el muro albiceleste que paró varios tiros a gol en final del Mundial 2026. Foto: APÉl es "el Dibu" Martínez, el muro albiceleste que paró varios tiros a gol en final del Mundial 2026. Foto: AP

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