¿Quién es el Dibu Martínez? El Portero que Paró Siete Tiros a Gol en Final del Mundial 2026

En el estadio sede en Nueva Jersey vibró con la tensión de una cita histórica. España se coronó campeona del mundo gracias a un solitario gol en el tiempo extra que rompió el empate, pero la narrativa del encuentro no se explica sin la figura del portero de Argentina.

A pesar de la derrota de su selección por la mínima diferencia, Emiliano, “el Dibu” Martínez sostuvo a su equipo con una exhibición de reflejos y liderazgo que frustró en repetidas ocasiones la ofensiva del conjunto europeo. Su actuación no solo mantuvo con vida a la Albiceleste durante los noventa minutos reglamentarios, sino que también lo convirtió de inmediato en tendencia de conversación.

El partido se desarrolló bajo el constante asedio del ataque español, que encontró en el arco argentino una muralla casi insalvable. El Dibu completó un total de siete atajadas.

Entre sus intervenciones más aplaudidas destacó el desvío de un remate de Pau Cubarsí en el minuto 77, seguido apenas cuatro minutos después por el bloqueo de un cabezazo de Aymeric Laporte en un tiro de esquina. Estas acciones impidieron la caída de su marco en el tramo regular y forzaron la definición en la prórroga.

¿Y quién es él?

El impacto del Dibu despertó el interés del público por conocer más detalles sobre el guardameta, quien a sus 33 años atraviesa la etapa de mayor madurez de su carrera. Nacido el 2 de septiembre de 1992 en Mar del Plata, el arquero destaca en la cancha por sus 1.95 metros de estatura.

En el ámbito de clubes, el arquero defiende los colores del Aston Villa en la Premier League de Inglaterra, institución con la que extendió su vínculo contractual hasta junio de 2029.

La trayectoria del jugador, apodado popularmente como el "Dibu", es el resultado de un largo camino de resistencia en el fútbol europeo. Martínez dejó su país a una edad temprana para integrarse a las divisiones inferiores del Arsenal inglés.

Antes de consolidarse en la élite, el futbolista afrontó una serie de cesiones en diversos equipos británicos de divisiones inferiores y vivió una breve experiencia en el Getafe de la liga española. Su panorama cambió de forma definitiva en 2020 con su transferencia al Aston Villa, donde sus actuaciones semanales le abrieron las puertas de la selección absoluta para convertirse en el pilar defensivo que hoy volvió a brillar en la máxima vitrina del fútbol mundial.