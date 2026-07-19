Sheinbaum Saluda a Jugadores de la Final del Mundial 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, estuvo presente este domingo 19 de julio en la ceremonia de premiación de la final del Mundial 2026, disputada en el Estadio Sede de Nueva York/Nueva Jersey, donde España se coronó campeona tras vencer a Argentina.

Sheinbaum apareció en el palco de autoridades junto a otros mandatarios de América del Norte, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

¿Quiénes aparecen en las imágenes?

En la primera fotografía, tomada durante el protocolo de premiación, se observa a Trump estrechando la mano del defensa español Pau Cubarsí, identificado por el nombre y el dorsal 22 en su playera. Sheinbaum aparece de pie junto a ellos, a unos metros de distancia, con un atuendo verde oscuro y un prendedor floral.

Sheinbaum saludó a Lionel Messi, que porta el dorsal 10, luego de que Donald Trump le pusiera una medalla.

Así fue el momento