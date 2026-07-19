Deportes

Sheinbaum Saluda a Jugadores de la Final del Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum asistió a la ceremonia de premiación de la final del Mundial 2026, en Nueva York/Nueva Jersey, junto a mandatarios de América del Norte

Sheinbaum Saluda a Jugadores de la Final del Mundial 2026Lionel Messi, de Argentina, recibe su medalla de subcampeón de manos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y luego saluda a la presidenta Claudia Sheinbaum, de México, durante la entrega del trofeo. Foto: Reuters

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