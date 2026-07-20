Video de la Explosión en Nueva York Hoy: Detienen al Sospechoso del Ataque

La mañana de hoy, 20 de julio de 2026, se registró una explosión en Nueva York, Estados Unidos; aquí puedes ver el video del momento en que ocurrió el incidente en un edificio de oficinas federales.

¿Qué pasó en Nueva York hoy?

De acuerdo con los primeros reportes, una persona, que portaba material contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), lanzó fuegos artificiales, arrojó supuesta gasolina y prendió fuego frente a un edificio que alberga un tribunal de inmigración y otras oficinas federales.

El Departamento de Seguridad Nacional detalló que los hechos ocurrieron alrededor de las 08:20 horas de hoy, en la calle Federal Plaza 26, al sur de Manhattan, cerca del Centro Financiero.

Por estos hechos, el presunto agresor fue detenido por elementos del Departamento de Seguridad Nacional, dependencia que reportó que el sujeto resultó con heridas leves.

Las autoridades de Estados Unidos señalaron que al sujeto le aseguraron una mochila, donde llevaba dos pistolas de perdigones y un supuesto manifiesto.

En tanto, Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, destacó -en sus redes sociales- que nadie resultó gravemente herido y que el sospechoso quedó bajo custodia.

El Departamento de Bomberos informó que una persona fue trasladada al hospital, por lesiones que no representaban peligro para su vida.

Video del momento de la explosión en Nueva York

Aquí puedes ver el momento en que se originó el fuego y una columna de humo por la explosión de los fuegos artificiales, en el edificio de Nueva York.

El Departamento de Seguridad Nacional apuntó que la zona del incidente fue resguardada por elementos del FBI, de la Policía de Nueva York y servicios médicos de emergencia.

At approximately 8:20 AM, an anti-ICE rioter launched fireworks outside of 26 Federal Plaza, grazing a bystander and poured what is believed to be gasoline on the stairs of the entrance of the building and set it on fire.



A FPS Protective Security Officer swiftly tackled and… https://t.co/YMHznaInWW — Homeland Security (@DHSgov) July 20, 2026

Desde lo alto de un edificio cercano, cámaras captaron otro video donde se observa el incendio que se generó por los fuegos artificiales.

En el video se escucha el momento en que estalló la pirotecnia, mientras el fuego continuaba, antes de ser sofocado por cuerpos de emergencia.

Mapa de la zona de la explosión en Nueva York

Con información de N+ y AP.

RMT