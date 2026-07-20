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Video de la Explosión en Nueva York Hoy: Detienen al Sospechoso del Ataque

Autoridades de Estados Unidos detuvieron al sospechoso de provocar un incendio en un edificio de Manhattan, en Nueva York

Policía de Nueva York acordona la zona de la explosiónPolicía de Nueva York acordona la zona de la explosión. Foto: Reuters

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Explosión en Manhattan: Un hombre detenido por lanzar fuegos artificiales y prender fuego en un tribunal de inmigración. Conoce el video del momento exacto.

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