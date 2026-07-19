Afición Española Celebra el Título del Mundial 2026 en la CDMX

La afición española celebró la tarde de este domingo el campeonato de España en la Fuente de Cibeles, ubicada en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc, tras la victoria de 1-0 sobre Argentina en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Minutos después del silbatazo final, decenas de seguidores de la selección española se reunieron en este punto de la Ciudad de México para festejar la conquista del título mundial. Con banderas de España, espuma y cánticos, los aficionados expresaron su alegría por el triunfo de La Roja.

Así es como decenas de aficionados celebran la victoria de España en el Mundial de futbol, en la fuente de las Cibeles, en la CDMX.



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Durante la celebración, los asistentes entonaron porras en apoyo a la selección y ondearon banderas mientras compartían el momento con otros seguidores que acudieron al lugar para conmemorar el campeonato.

La Fuente de Cibeles, uno de los sitios tradicionales de reunión para la comunidad española en la capital del país, volvió a convertirse en el escenario de los festejos tras la consagración de España en el Mundial 2026.

El ambiente transcurrió entre muestras de entusiasmo, fotografías y videos de los asistentes, quienes celebraron el histórico triunfo de la selección española en una final que concluyó con marcador de 1-0 frente a Argentina.