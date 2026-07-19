Futbol

Afición Española Celebra el Título del Mundial 2026 en la CDMX

Con banderas, cánticos y espuma, decenas de aficionados celebraron en la Fuente de Cibeles la conquista del Mundial 2026 por parte de España

Afición Española festeja en la CDMX. Foto: N+Afición Española festeja en la CDMX. Foto: N+
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