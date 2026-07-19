Un Joven Sin Vida Deja Segundo Día de Intensas Lluvias en Nogales, Sonora

Intensas lluvias azotaron, por segundo ocasión en una semana la ciudad de Nogales, Sonora, dejando a una persona sin vida, decenas de vehículos arrastrados en los arroyos, severas inundaciones en gran parte de la ciudad y vialidades cerradas.

Protección Civil Municipal informó la muerte de un joven de 26 años de edad, al colapsar una barda sobre su vivienda, por el deslave de un cerro en la colonia Jardines de la Montaña.

Ante los fuertes daños ocasionados por la tormenta y el alto riesgo a la población, además de pronósticos de que continúen las precipitaciones, la 45 Zona Militar de la Secretaría de la Defensa activó el Plan DN-III-E, para realizar labores de auxilio, evaluación de daños y atención a los afectados.

Se acumularon hasta 71 milímetros de lluvia en Nogales, Sonora

De acuerdo con los registros de las estaciones meteorológicas instaladas en la ciudad, en el sector sureste se acumularon hasta 71 milímetros de lluvia, siendo la colonia Luis Donaldo Colosio la zona más afectada.

Autoridades municipales informaron que dos personas fueron rescatadas con lesiones del arroyo ubicado en la calle Abraham Zaied.

El nivel del agua de lluvia que se acumuló en pocos minutos, obligó al cierre de la avenida Álvaro Obregón y el bulevar Nogales 2000, donde se reportaron varios vehículos atrapados.