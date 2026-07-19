Seguridad

Un Joven Sin Vida Deja Segundo Día de Intensas Lluvias en Nogales, Sonora

El segundo día consecutivo de lluvias intensas dejaron como resultado decenas de vehículos arrastrados y un joven sin vida en Nogales, Sonora.

Un Joven Sin Vida Deja Segundo Día de Intensas Lluvias en Nogales, SonoraUn Joven Sin Vida Deja Segundo Día de Intensas Lluvias en Nogales, Sonora. Foto: Archivo N+

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Tragedia en Nogales: un joven pierde la vida tras intensas lluvias que arrastraron vehículos y causaron inundaciones.

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