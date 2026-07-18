Seguridad

Identifican a Exalcalde de Sombrerete Entre los 10 Cuerpos Encontrados en Zacatecas

Los cuerpos fueron encontrados en tres municipios del estado; uno de ellos ya fue identificado.

Ignacio Castrejón ValdézIgnacio Castrejón Valdéz fue encontrado muerto este sábado 18 de julio. Foto: Gobierno Municipal de Sombrerete

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Impactante hallazgo en Zacatecas: entre los 10 cuerpos encontrados, identifican al exalcalde de Sombrerete, Ignacio Castrejón. Autoridades buscan a los responsables.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Identifican a Exalcalde de Sombrerete, Ignacio Castrejón, Entre los 10 Cuerpos Encontrados en Zacatecas