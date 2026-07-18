Identifican a Exalcalde de Sombrerete Entre los 10 Cuerpos Encontrados en Zacatecas

El Gobierno Municipal de Sombrerete confirmó que uno de los 10 cuerpos localizados en Zacatecas pertenece al exalcalde de la demarcación, Ignacio Castrejón Valdéz.

Los 10 cuerpos fueron encontrados durante la mañana de este 18 de julio en los municipios de Morelos, Pánuco y Sain Alto; hasta temprana hora del sábado, no se sabía la identidad de las víctimas. Sin embargo, Miguel Varela, presidente municipal de Zacatecas y autoridades de Sombrerete, confirmaron que una de las víctimas se trataba del arquitecto Ignacio Castrejón.

¿Qué dijo el Gobierno de Sombrerete al respecto?

Al respecto, el Gobierno de Sombrerete dio su más profundo pésame y destacó la entrega y amor que dejó Ignacio Castrejón Valdéz en el municipio. Asimismo, deseó pronta resignación a familiares y amigos del ahora fallecido.

“Con profundo dolor y un alto sentido de respeto, se lamenta el sensible fallecimiento del Arq. Ignacio Castrejón Valdéz, expresidente municipal y un gran referente empresarial de nuestra tierra”, agregó el gobierno municipal.

Hasta el momento no hay personas detenidas por el abandono de estos 10 cuerpos en distintos puntos del estado, sin embargo, autoridades ya implementan un operativo para dar con el paradero de los responsables.

Gabinete de Seguridad Coordina Investigación por Hallazgo en Zacatecas

El Gabinete de Seguridad informó que mantiene coordinación con el Gobierno del Estado y la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas para colaborar en las investigaciones por el hallazgo de diez personas sin vida en los municipios de Morelos, Pánuco y Saín Alto, Zacatecas.

¿Qué acciones reporta el Gabinete de Seguridad?

Tras conocer los hechos, la instancia federal desplegó equipos especializados en investigación e inteligencia para fortalecer las indagatorias, recabar información y colaborar de manera estrecha con las autoridades ministeriales estatales.

De forma paralela, personal de las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad participa en un operativo coordinado para reforzar la presencia institucional en la zona.

Las autoridades realizan los servicios periciales correspondientes y los procesos de identificación de las víctimas. Las instituciones del Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso de colaborar con las autoridades estatales para el esclarecimiento de los hechos y la detención de los responsables.

"No habrá impunidad", señala un comunicado.