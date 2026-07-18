Esperan Creciente del Río Bravo de 6.8 Metros Para el Domingo

Elementos de Protección Civil y de Bomberos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, alertan a la ciudadanía sobre una creciente que tendrá el Río Bravo de 6.8 metros de altura para las próximas horas del domingo.

Así lo dieron a conocer las autoridades, quienes alertan a la ciudadanía a tomar las debidas precauciones, por lo que también dieron a conocer que se estarán realizando operativos en la zona.

Por su parte, el director de la dependencia, Humberto Fernández Diez de Pinos, compartió que de acuerdo a los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua y CILA indican que el nivel del río podría alcanzar los 6.8 durante la tarde del próximo domingo.

De igual manera, indicó el funcionario que actualmente se presenta un segundo pico de escurrimiento que arrastra ramas, carrizo y basura, por lo que se reforzará el monitoreo y coordinación con autoridades municipales, estatales y de Laredo, Texas.

Otro punto que se destacó, es que las áreas de mayor atención son las de Palapas del CITEV y el Patinadero, espacios ubicados junto al río, donde se han implementado medidas preventivas y restricciones de acceso en las últimas horas.

Ante ello, el mismo director de la dependencia indicó que se prevé habilitar rutas alternas en la zona de la avenida 15 de Junio y el Bulevar Colosio ante los posibles encharcamientos que puedan presentarse por las lluvias.

Realizarán operativos en varias zonas a lo largo del cauce

Dentro de la Información que brindó, Humberto Fernández indicó que Protección Civil, informó que 27 familias de El Remolinito y 16 de la colonia Claudet permanecen en vigilancia preventiva, las cuales podrían ser trasladados a un refugio temporal, en caso de que las condiciones lo requieran.

Ante ello, pidió también a la ciudadanía llamar a los teléfonos de emergencia ante cualquier situación, ya que en las próximas horas se prevé que el Río Bravo supere los 6.8 m de altura.

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