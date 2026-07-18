Seguridad

Esperan Creciente del Río Bravo de 6.8 Metros Para el Domingo

Protección Civil y Bomberos realizarán operativos en las zonas cercanas al cauce ante una creciente del Río Bravo.

Autoridades se encuentran supervisando la zona las 24 horas.Foto: N+

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Autoridades de Nuevo Laredo refuerzan operativos y monitoreo.

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