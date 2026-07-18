Política

Sheinbaum Asegura Que Final del Mundial 2026 Refleja Buena Coordinación con EUA

La mandataria viajará este domingo a Estados Unidos para asistir a la final del Mundial 2026, tras una invitación de Donald Trump

Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Foto: Gobierno de MéxicoPresidenta de México, Claudia Sheinbaum. Foto: Gobierno de México

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Sheinbaum: la final del Mundial 2026 refleja la coordinación México-EUA. Un evento diplomático con Trump y Carney que refuerza lazos entre las naciones organizadoras.

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