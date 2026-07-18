Sheinbaum Asegura Que Final del Mundial 2026 Refleja Buena Coordinación con EUA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su asistencia a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 es una muestra de la buena coordinación y colaboración que existe con el gobierno de Estados Unidos.

Mediante un video difundido en sus redes sociales, informó que viajará este domingo tras recibir una invitación del presidente estadounidense, Donald Trump. Al encuentro también acudirá el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

La mandataria señaló que la presencia de los tres líderes tiene un significado diplomático, al tratarse de las naciones que organizaron el Mundial 2026.

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Sheinbaum destaca el valor diplomático de la final del Mundial

"El día de ayer recibí una invitación por parte del presidente Donald Trump para asistir; va a estar también el primer ministro Carney. Consideré que es importante en términos diplomáticos que estemos los tres países que fuimos sedes de esta Copa del Mundo y además es una muestra de que hay buena coordinación, buena colaboración con el gobierno de los Estados Unidos", expresó.

Añadió que su viaje también busca representar a México en uno de los eventos deportivos más importantes del año.

"Así que vamos a representar a México el día de mañana y estaremos el lunes temprano en la Ciudad de México", indicó.

Con este viaje, la titular del Ejecutivo subrayó el componente diplomático de la final del Mundial 2026 al reunir a representantes de México, Estados Unidos y Canadá, además de destacar la coordinación que, dijo, mantienen los tres países.