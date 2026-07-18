Seguridad

Localizan los Cuerpos de 10 Personas en Diferentes Puntos del Estado de Zacatecas

Autoridades desplegaron un operativo de seguridad para dar con los responsables; esto es lo que sabe al momento.

Patrullas ZacatecasAutoridades ya investigan el hecho. Foto: N+

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Impactante hallazgo en Zacatecas: 10 cuerpos encontrados en Morelos, Pánuco y Sain Alto. Autoridades ya investigan. Conoce más sobre este caso urgente.

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