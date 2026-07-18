Localizan los Cuerpos de 10 Personas en Diferentes Puntos del Estado de Zacatecas

Los cuerpos de 10 personas han sido localizados en los municipios de Morelos, Pánuco y Sain Alto, en Zacatecas. Autoridades ya han desplegado un operativo de seguridad en cada uno de los puntos.

Esto se sabe del hecho

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, están trabajando para dar con los responsables del abandono de estos cuerpos en los municipios antes mencionados. Al momento, se desconoce la identidad de las víctimas.

“Asimismo, en los próximos minutos, el Grupo de Inteligencia Operativa sesionará de manera extraordinaria para dar seguimiento a estos hechos, con la participación del Comandante de la Quinta Región Militar y de las autoridades de los tres órdenes de gobierno”, agregaron autoridades.