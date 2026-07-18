Futbol

¿Cuánto Ganan el Tercer y Cuarto Lugar del Mundial 2026? Premio Millonario

Con una cifra récord, el premio es millonario para Francia o Inglaterra, pero la bolsa es mayor para el equipo ganador del tercer lugar del Mundial 2026.

Cuánto ganan el tercer y cuarto lugar del Mundial 2026Este sábado se disputa el tercer lugar del Mundial 2026. Foto: Reuters
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+