¿Cuánto Ganan el Tercer y Cuarto Lugar del Mundial 2026? Premio Millonario

Este sábado se disputa el penúltimo partido de la Copa del Mundo, en el que se definirá qué equipo queda entre los tres mejores, pero lo que ambas selecciones ya tienen seguro es un premio millonario. ¿Cuánto ganan el tercer y cuarto lugar del Mundial 2026? Te contamos.

Luego de que esta edición fuera única debido al número de países que participaron en la competición, la bolsa con el premio para el primer lugar ha incrementado, pero el gran ganador no será el único equipo en recibir una compensación económica.

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¿Cuánto ganan el tercer y cuarto lugar de la Copa del Mundo 2026?

El Consejo de la FIFA aprobó en diciembre de 2025 una contribución financiera sin precedentes de 727 millones de dólares para las selecciones participantes del Mundial 2026, un 50 por ciento más que en Qatar 2022, según publicó en un comunicado el máximo organismo del fútbol.

De dicho monto, 655 millones de dólares se dividirán como premio entre las 48 selecciones participantes, siendo el campeón del Mundial 2026 el mayor beneficiario.

Para el tercer lugar, el premio es de 29 millones de dólares, mientras que para el cuarto finalista, la compensación es de 27 millones de dólares.

¿A qué hora inicia el partido por el tercer lugar entre Francia vs Inglaterra?

El partido por el tercer lugar del Mundial 2026 se jugará este sábado 18 de julio a las 15:00 horas, es decir, a las 3 de la tarde del centro de México; sin embargo, la cobertura del juego comenzará desde las 13:30 horas.

Cabe recordar que la selección francesa cayó 0-2 ante La Roja en las semifinales. La inglesa, por su parte, perdió dramáticamente 1-2 ante la Albiceleste, de ahí que ambos equipos deberán disputar el juego por el premio de consolación del Mundial 2026.