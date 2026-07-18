Tormenta Tropical Elida: ¿A Cuántos Kilómetros Se Encuentra Hoy de Las Costas de México? MAPA

La tormenta tropical Elida continúa desplazándose sobre el océano Pacífico sin representar riesgo para el territorio mexicano, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Debido a su ubicación y trayectoria, el sistema no afecta las costas del país y no existen zonas bajo vigilancia.

La mañana de este sábado 18 de julio, el centro de Elida se localizó a mil 460 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. El fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora, rachas de 140 km/h y se desplaza hacia el noroeste a 19 km/h.

Elida es el quinto ciclón pronosticado para la temporada de huracanes 2026 en la cuenca del Pacífico, la cual comenzó el 15 de mayo y concluirá el 30 de noviembre.

¿Cuál será la trayectoria de la tormenta tropical Elida?

De acuerdo con el pronóstico del SMN, para las 06:00 horas del domingo 19 de julio, Elida se ubicará a mil 220 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur, manteniendo su desplazamiento lejos de las costas nacionales.

Posteriormente, para las 18:00 horas del lunes 20 de julio, se prevé que el sistema pierda intensidad y evolucione a ciclón post-tropical, cuando se localice aproximadamente a mil 95 kilómetros al oeste de Cabo San Quintín, Baja California.

Las autoridades meteorológicas reiteraron que, debido a la distancia y trayectoria del fenómeno, no hay zonas en vigilancia y el sistema no representa peligro para México.

No obstante, el SMN mantiene el monitoreo permanente de la evolución de Elida y de los demás sistemas que puedan desarrollarse durante la temporada de ciclones tropicales en el océano Pacífico, por lo que recomienda a la población mantenerse informada a través de los avisos oficiales.