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Tormenta Tropical Elida: ¿A Cuántos Kilómetros Se Encuentra Hoy de Las Costas de México? MAPA

Elida es el quinto ciclón pronosticado para la temporada de huracanes 2026 en la cuenca del Pacífico

Tormenta Tropical Elida: ¿A Cuántos Kilómetros Se Encuentra de México?. Foto: ConaguaTormenta Tropical Elida: ¿A Cuántos Kilómetros Se Encuentra de México?. Foto: Conagua

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Elida se mueve a 19 km/h en el Pacífico, sin amenaza para México. A 1460 km de Cabo San Lucas, se prevé que se debilite pronto. Infórmate con el SMN.

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