Confirman Alineaciones por el Bronce: ¿Cuáles es el XI Titular de Francia vs Inglaterra?

Francia e Inglaterra buscan enmarcarse en los mejores tres de la Copa del Mundo 2026, en un partido que nadie quiere jugar. Un duelo por el tercer puesto del Mundial en Miami, donde deberán apartar por un momento la decepción de sus derrotas en semifinales y las ganas de vacaciones, para despedir un torneo que sólo querían ganar.

Sin embargo, pese a que no es el partido por el oro que buscaban, tampoco representa un juego amistoso, pues hay de por medio un premio millonario para el tercer lugar y otro para el cuarto.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Claudia Sheinbaum Notificó al Senado su Viaje a Estados Unidos para la Final del Mundial

El partido por el tercer lugar del Mundial 2026 se jugará este sábado 18 de julio a las 15:00 horas.

Cabe recordar que la selección francesa cayó 0-2 ante La Roja en las Semifinales, mientras que la inglesa perdió dramáticamente 1-2 ante la Albiceleste, de ahí que ambos equipos deberán disputar el juego por el premio de consolación del Mundial 2026.

¿En qué canal pasa el Francia vs Inglaterra en vivo?

Hay malas noticias para los aficionados que buscan dónde ver el partido por el tercer lugar gratis, ya que ningún canal de TV abierta va a pasar la transmisión en vivo en México y tampoco tendrá cobertura en televisión de paga en nuestro país.

¿Cuáles son las alineaciones de Francia vs Inglaterra?

Francia

2 M. Gusto

10 K. Mbappé

11 M. Olise

14 A. Rabiot

15 I. Konaté

16 M. Maignan

18 W. Zaire-Emery

19 T. Hernandez

20 D. Doue

24 R. Cherki

26 M. Lacroix

DT D. Deschamps

Inglaterra

2 E. Konsa

4 D. Rice

6 M. Guehi

7 B. Saka

11 M. Rashford

13 D. Henderson

17 M. Rogers

21 E. Eze

22 I. Toney

25 D. Spence

26 J. Quansah

DT T. Tuchel