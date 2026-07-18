Confirman Alineaciones por el Bronce: ¿Cuáles es el XI Titular de Francia vs Inglaterra?
Conoce las alineaciones confirmadas de Francia vs Inglaterra, en el duelo por el tercer lugar.
Conoce las alineaciones confirmadas de Francia vs Inglaterra, en el duelo por el tercer lugar.
Francia e Inglaterra buscan enmarcarse en los mejores tres de la Copa del Mundo 2026, en un partido que nadie quiere jugar. Un duelo por el tercer puesto del Mundial en Miami, donde deberán apartar por un momento la decepción de sus derrotas en semifinales y las ganas de vacaciones, para despedir un torneo que sólo querían ganar.
Sin embargo, pese a que no es el partido por el oro que buscaban, tampoco representa un juego amistoso, pues hay de por medio un premio millonario para el tercer lugar y otro para el cuarto.
El partido por el tercer lugar del Mundial 2026 se jugará este sábado 18 de julio a las 15:00 horas.
Cabe recordar que la selección francesa cayó 0-2 ante La Roja en las Semifinales, mientras que la inglesa perdió dramáticamente 1-2 ante la Albiceleste, de ahí que ambos equipos deberán disputar el juego por el premio de consolación del Mundial 2026.
Hay malas noticias para los aficionados que buscan dónde ver el partido por el tercer lugar gratis, ya que ningún canal de TV abierta va a pasar la transmisión en vivo en México y tampoco tendrá cobertura en televisión de paga en nuestro país.
2 M. Gusto
10 K. Mbappé
11 M. Olise
14 A. Rabiot
15 I. Konaté
16 M. Maignan
18 W. Zaire-Emery
19 T. Hernandez
20 D. Doue
24 R. Cherki
26 M. Lacroix
DT D. Deschamps
2 E. Konsa
4 D. Rice
6 M. Guehi
7 B. Saka
11 M. Rashford
13 D. Henderson
17 M. Rogers
21 E. Eze
22 I. Toney
25 D. Spence
26 J. Quansah
DT T. Tuchel