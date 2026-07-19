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Israelíes Matan a Balazos a Futbolista de la Selección Palestina Sub-17

El joven seleccionado palestino sub-17 falleció una semana después de resultar herido en un ataque ocurrido en Cisjordania ocupada

Muere Futbolista de la Selección Palestina. Foto: APMuere Futbolista de la Selección Palestina. Foto: AP

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El sueño de Fadi Nassan, futbolista palestino sub-17, se apaga tras un ataque en Cisjordania. Desde octubre, 568 futbolistas palestinos han muerto. Descubre más sobre esta alarmante situación.

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