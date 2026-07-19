Israelíes Matan a Balazos a Futbolista de la Selección Palestina Sub-17

El futbolista Fadi Nassan, de 17 años, jugador del club Al Mughayyir y seleccionado palestino sub-17, murió en las últimas horas tras permanecer una semana hospitalizado por las heridas que sufrió al recibir un disparo en el muslo durante un ataque atribuido a colonos israelíes en la Cisjordania ocupada.

De acuerdo con la Federación Palestina de Fútbol, el joven fue sometido a una cirugía en la que los médicos intentaron salvarle la vida mediante la amputación de una pierna; sin embargo, no logró recuperarse. El organismo lamentó su fallecimiento y aseguró que Nassan dejó "su sueño inacabado de ser futbolista".

El Gobierno palestino también confirmó la muerte del deportista y la vinculó con la violencia que persiste en los territorios ocupados. "Mientras el mundo se prepara para la final del Mundial de la FIFA, un joven futbolista palestino muere a causa de un disparo israelí", publicó este domingo en su cuenta oficial de X.

Suman más de mil deportistas palestinos fallecidos desde 2023

Tras la muerte de Fadi Nassan, la Federación Palestina de Fútbol informó que 1,013 integrantes de la comunidad deportiva palestina han perdido la vida por fuego israelí desde el 7 de octubre de 2023, cuando comenzaron los enfrentamientos tras el ataque de Hamás contra Israel. De ese total, 568 eran futbolistas.

La agencia oficial palestina Wafa reportó que, durante una redada en la localidad de Al Mughayyir, otras dos personas resultaron heridas por balas de goma disparadas por fuerzas israelíes, mientras que un niño de 10 años sufrió un impacto en la cabeza provocado por una granada aturdidora.

Asimismo, este domingo el Ejército israelí detuvo a tres jóvenes palestinos en esa misma comunidad. Según Wafa, las fuerzas militares allanaron sus viviendas antes de realizar los arrestos.

El Ministerio de Sanidad palestino sostiene que más de mil palestinos han muerto en Cisjordania durante operaciones militares israelíes o ataques de colonos desde octubre de 2023.

Por su parte, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) informó que solo en 2026 más de 3,200 palestinos fueron desplazados en Cisjordania por ataques de colonos y demoliciones de viviendas. En tanto, la organización israelí B'Tselem denunció recientemente la muerte de 54 niños y adolescentes en Cisjordania durante 2025, hechos que atribuyó a una política de uso de la fuerza cada vez más permisiva por parte del Ejército de Israel.