Muere Adolescente en Salamanca Durante Festejos por Triunfo de España en Mundial 2026

Un menor de trece años murió, y otro está grave, con una fractura de pierna e ingresado en el hospital de Salamanca, tras derrumbarse esta madrugada la fuente de la Glorieta del Árbol Gordo en una ciudad de Salamanca, España, durante las celebraciones por el triunfo mundialista de la Furia Roja.

Fuentes de la Guardia Civil de Salamanca detallaron a EFE que alrededor de las 00:30 horas locales se produjo la fractura de la fuente en Ciudad Rodrigo, que es de mampostería, con un menor fallecido, otro grave y un tercero que fue atendido en el centro de salud de Ciudad Rodrigo y dado de alta.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo expresó sus condolencias por la víctima.

"Toda la ciudad siente esta pérdida y acompaña a la familia y amigos del menor en su dolor", señaló la autoridad de la demarcación ubicada cerca de la frontera con Portugal.

"Lo que tenía que haber sido una celebración por la victoria en el Mundial de ⁠Futbol de la Selección Española se ha convertido en una tragedia ​para el ​conjunto ​de la sociedad mirobrigense", añadió.

¿Cómo fue el derrumbe?

El servicio de emergencias 112 de Castilla y León detalló que aproximadamente a las 00:33 horas, tiempo local, recibieron varias llamadas alertando del colapso de la fuente sobre algunas de las personas que se encontraban concentradas en el lugar.

En el momento del suceso había unas cincuenta personas en el lugar celebrando la victoria de España ante Argentina.

El 112 dio aviso del incidente a la Policía Local de Ciudad Rodrigo, a la Guardia Civil de Salamanca, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó recursos asistenciales hasta el lugar.

Los menores afectados fueron trasladados al centro de salud de la localidad, con uno fallecido; el otro fue trasladado al hospital de Salamanca, y el tercero dado de alta.

Asimismo, se activó el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias para prestar apoyo a los familiares del menor fallecido.

ASJ