Internacional

Muere Adolescente en Salamanca Durante Festejos por Triunfo de España en Mundial 2026

La persona que falleció en el derrumbe de una fuente en Ciudad Rodrigo fue un adolescente de 13 años, informaron autoridades; otro menor está grave

SalamancaEn el momento del suceso había unas cincuenta personas en el lugar celebrando la victoria de España ante Argentina. Foto: Reuters.

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Celebración convertida en tragedia: un menor fallece y otro resulta herido grave en Salamanca tras el colapso de una fuente durante los festejos por el triunfo mundialista de España.

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