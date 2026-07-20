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Trump Reducirá Aranceles al Aluminio a Empresas que Se Comprometan a Producirlo en EUA

El mandatario reducirá a la mitad los aranceles al aluminio a empresas que se comprometan a producir este metal en Estados Unidos

Donald TrumpDonald Trump retirará aranceles al aluminio. Foto: Reuters

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Nuevo decreto de Trump: aranceles al aluminio se reducen a la mitad para quienes inviertan en producción en EUA. ¿Qué significa esto?

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