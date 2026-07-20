Cadena Perpetua "El Mayo" Zambada: ¿En Qué Cárcel Podría Cumplir su Sentencia el Narco Mexicano?

Este 20 de julio 2026, el narcotraficante mexicano Ismael “El Mayo” Zambada fue condenado a cadena perpetua por Brian Cogan, juez federal de Nueva York, con sede en el tribunal federal de Brooklyn.

La defensa del líder del Cártel de Sinaloa ha solicitado que se tome en cuenta la salud del narcotraficante en el momento de asignar una prisión.

“El Mayo” pasará el resto de sus días en prisión

En la audiencia, que duró poco más de media hora, el juez especializado en temas de seguridad y crimen organizado, ordenó el decomiso de 15 mil millones de dólares en bienes al narcotraficante. No obstante, no dictó en qué prisión deberá cumplir su sentencia “El Mayo” Zambada.

Previamente, el narcotraficante se declaró culpable y expresó su arrepentimiento, con el fin de esquivar tanto la posible pena de muerte, así como la prisión de aislamiento en la que se encuentra su antiguo socio Joaquín Guzmán Loera.

Durante la audiencia, el magistrado Cogan reconoció que “El Mayo” pasaría el resto de sus días en la cárcel, recibiera o no la cadena perpetua, dada su avanzada edad y su estado de salud. En ese sentido, la defensa del narcotraficante de 76 años se centró en conseguir que sea trasladado a una prisión médica.

¿A qué cárcel podría ser trasladado “El Mayo”?

En una carta enviada a principios de julio, los abogados de Ismael Zambada propusieron tres centros penitenciarios adecuados para las necesidades del narcotraficante:

El Centro Médico Federal Butner, en Carolina del Norte

El Centro Médico Federal Rochester, en Minnesota

El Centro Médico de los Estados Unidos para Prisioneros Federales, en Springfield, Misuri

Las tres opciones son centros donde “El Mayo” podría recibir atención médica continua y especializada. No obstante, no se ha hecho público qué padecimientos presenta, que ameriten el trasladado a una prisión con medidas de seguridad más laxas.

La defensa ha reiterado su petición para que “El Mayo” no sea trasladado a la prisión de máxima seguridad ADX Florence, ubicada en Colorado, como “El Chapo” Guzmán. No obstante, la Fiscalía señaló que esta decisión no depende del juez Cogan sino del Buró Federal de Prisiones.

Cogan no hizo ninguna recomendación oficial sobre el centro penitenciario al que debería ser trasladado “El Mayo” Zambada. No obstante, sí pidió que se tenga en cuenta su estado de salud.

Por el momento, el líder del Cártel de Sinaloa continuará recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, a la espera de que se decida a qué prisión podría ser trasladado.

Con información de EFE