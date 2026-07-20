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Cadena Perpetua "El Mayo" Zambada: ¿En Qué Cárcel Podría Cumplir su Sentencia el Narco Mexicano?

Ismael “El Mayo” Zambada ha sido sentenciado, te decimos en qué prisión podría cumplir la sentencia por cadena perpetua

Ismael “El Mayo” ZambadaIsmael “El Mayo” Zambada fue condenado a cadena perpetua. Foto: Reuters

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El juez Cogan condena a 'El Mayo' Zambada a cadena perpetua. La defensa busca un traslado a una prisión médica. ¿Cuál será su destino final?

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