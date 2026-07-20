Pronóstico del Clima Hoy 20 de Julio: ¿En Qué Estados Habrá Fuertes Lluvias?

Para este lunes 20 de julio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias muy fuertes en la mitad del país y temperaturas altas en la zona norte, por lo que se recomienda tomar previsiones.

Las fuertes precipitaciones serán propiciadas por la persistencia del monzón mexicano sobre el noroeste del país, donde interaccionará con canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera.

Las lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas en la mayor parte de la República Mexicana.

En contraste, se espera un ambiente muy caluroso en el norte del territorio nacional, previéndose temperaturas máximas superiores a 45 °C en Baja California.

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sonora (este y sureste) y Chihuahua (centro, oeste y suroeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa (norte) y Durango (noroeste).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Zacatecas (oeste), Nayarit (norte y este), Jalisco (oeste, centro y sur), Colima, Guanajuato (centro y sur), Michoacán (norte, centro y este), Guerrero (oeste y costa), Estado de México (norte, oeste y centro) y Morelos.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Nuevo León y Tamaulipas.

Temperaturas máximas

Superiores a 45 °C : Baja California (noreste).

De 40 a 45 °C : Sonora (noroeste), Sinaloa (norte y centro), Coahuila (noreste), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste y centro).

De 35 a 40 °C : Baja California Sur, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí (este), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Oaxaca, Chiapas, Veracruz (centro), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Guanajuato (noreste), Querétaro (norte) e Hidalgo (norte).

Valle de México

Para el Valle de México, se prevé una mañana con cielo parcialmente nublado a medio nublado, así como un ambiente fresco.

Por la tarde, se prevé ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (centro, norte y oeste); dichas lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la capital del país será de 13 a 15 °C y la máxima de 26 a 28 °C. Para Toluca, se pronostica una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 22 a 24 °C.

ASJ