Pronóstico del tiempo

Pronóstico del Clima Hoy 20 de Julio: ¿En Qué Estados Habrá Fuertes Lluvias?

Las intensas precipitaciones podrían acompañarse de descargas eléctricas en la mayor parte de la República Mexicana

LluviasLas intensas precipitaciones podrían acompañarse de descargas eléctricas en la mayor parte de la República Mexicana. Foto: Reuters.

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Hoy 20 de julio, fuertes lluvias y descargas eléctricas azotarán gran parte de México. ¡Prepárate! Conoce qué estados serán los más afectados y cómo protegerte.

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