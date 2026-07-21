Medio Ambiente

¿Cuáles Son las Plantas y Árboles que Crecen en Guanajuato?; Lista de Recomendaciones

Son varias la especias de plantas y árboles que crecen con facilidad en distintas partes de Guanajuato, siendo el encino y cedro blanco los de mayor frecuencia.

Son varias las especies de árboles que se tienen en Guanajuato.Foto: N+

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Guanajuato es hogar de especies únicas como el mezquite y el pino piñó. Conoce cómo su diversidad de climas permite el crecimiento de árboles frutales y joyas botánicas centenarias.

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