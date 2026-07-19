Seguridad

Fuga de Hidrocarburo en Tlajomulco Genera Pánico en Habitantes de Fraccionamientos; Esto Pasó

El fuerte olor a gasolina alertó a habitantes de varios fraccionamientos de Tlajomulco, donde una fuga de hidrocarburo causada por una presunta toma clandestina generó el desalojo de familias.

FugaAutoridades trabajaron en la zona durante horas. Foto: PC

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Desalojo masivo en Tlajomulco: Intenso olor a gasolina por fuga de hidrocarburo genera alarma. Conoce los detalles de esta emergencia.

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