Fuga de Hidrocarburo en Tlajomulco Genera Pánico en Habitantes de Fraccionamientos; Esto Pasó

Por enésima ocasión, la historia se repitió. La manipulación clandestina de los ductos de Pemex generó la madrugada de este domingo una intensa fuga de hidrocarburo que provocó pánico entre cientos de habitantes de diferentes fraccionamientos de Tlajomulco de Zúñiga.

Así se percataron de la fuga

Vecinos de desarrollos inmobiliarios, entre ellos Jardines de San Sebastián, San Antonio, Villas Terranova y Real de San Sebastián, comenzaron a percibir un penetrante olor a gasolina al filo de las 2:00 de la madrugada.

Poco a poco, los colonos comenzaron a comunicarse a través de grupos de WhatsApp, mientras decenas de reportes saturaban la línea del 911 pidiendo auxilio.

El terror se apoderó de los habitantes cuando se percataron de que, aproximadamente a 400 metros de sus fraccionamientos, un potente chorro de gasolina emanaba de uno de los ductos.

Unidades de Protección Civil de Tlajomulco, Protección Civil del Estado, policías municipales y policías viales se apersonaron en el sitio e instalaron un puesto de mando debido al despliegue de unidades. Minutos después arribó personal de Pemex para iniciar las labores de contención de la fuga.

Vecinos desalojan por fuga

Debido a la situación, al menos 200 personas de los fraccionamientos aledaños decidieron desalojar, permaneciendo al borde de la carretera San Sebastián con bebés en brazos, mascotas y hasta cobijas para pasar la noche. El olor a gasolina era perceptible a varios kilómetros a la redonda.

La fuga obligó al cierre total de la avenida Jesús Michel González en un tramo de aproximadamente cuatro kilómetros, con el fin de permitir el paso de unidades de emergencia y evitar riesgos. Hasta el corte de las 4:00 de la mañana, los cuerpos de emergencia trabajaban en la contención del derrame de hidrocarburo, que en algunos puntos llegó hasta las bardas perimetrales de algunos fraccionamientos.