Cae José Guadalupe Ahumada, alias "M4", Presunto Operador del CJNG en Nayarit

Un operativo simultáneo en los municipios de Tepic y Xalisco, Nayarit, dejó como resultado la detención de 10 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellos José Guadalupe Ahumada Villegas, alias "M4", identificado como presunto operador de la organización y coordinador de actividades criminales en Nayarit y Tlaxcala.

Las acciones fueron ejecutadas durante siete cateos autorizados por un Juez de Control, luego de una investigación que permitió ubicar inmuebles presuntamente utilizados por miembros del grupo delictivo.

En los domicilios intervenidos fueron aseguradas tres armas largas, tres vehículos y diversos teléfonos celulares. El valor de los bienes decomisados fue estimado en más de 4 millones de pesos, monto que representa una afectación económica para la organización criminal.

Detenidos durante operativo. Foto: FGR

Los capturados son investigados por distintos delitos

De acuerdo con las investigaciones, los detenidos estarían relacionados con homicidio, secuestro, extorsión, venta de droga, robo a transporte de carga, comercialización de armas y extracción y venta ilegal de hidrocarburos.

Las autoridades señalaron que las órdenes de cateo fueron obtenidas a partir de trabajos de inteligencia y vigilancia que permitieron identificar los inmuebles utilizados por el grupo criminal para sus operaciones.

Los inmuebles permanecen asegurados

Las 10 personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica.

Mientras tanto, los inmuebles cateados quedaron bajo resguardo de las autoridades como parte de las diligencias en curso.

Con la captura de los presuntos integrantes y el aseguramiento del armamento, vehículos y equipos de comunicación, las autoridades buscan afectar la capacidad operativa y financiera del grupo delictivo en la región.