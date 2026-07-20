Seguridad

Cae José Guadalupe Ahumada, alias "M4", Presunto Operador del CJNG en Nayarit

El valor de los bienes decomisados fue estimado en más de 4 millones de pesos en 7 cateos

Cae José Guadalupe Ahumada, alias "M4", Presunto Operador del CJNG. Foto: FGRCae José Guadalupe Ahumada, alias "M4", Presunto Operador del CJNG. Foto: FGR

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