Incendio en Vivienda de la Alcaldía Tláhuac Deja una Mujer de 75 Años sin Vida

Esta tarde se registró la movilización de distintas corporaciones de rescate en calles de la alcaldía Tláhuac, luego de que se reportara el incendio de una casa habitación. Al interior del inmueble siniestrado, los equipos de auxilio localizaron el cuerpo sin vida de una mujer de 75 años de edad.

El reporte del siniestro se dio a conocer a través de una publicación oficial del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México en la red social X, donde la corporación informó la recepción del reporte sobre el fuego en la vivienda e indicó que acudirían al lugar para verificar la situación y mantener informada a la ciudadanía.

La zona afectada muestra el impacto del incidente, con el pavimento húmedo por los trabajos de mitigación y la presencia de unidades de gran tonelaje, incluyendo un camión cisterna blanco y un camión escala de los bomberos estacionados a mitad de la vialidad.

Paso restringido

El perímetro inmediato de la vivienda fue delimitado con cinta amarilla de precaución sujeta a postes y estructuras cercanas, restringiendo el paso peatonal frente a los comercios locales del área, mientras los rescatistas utilizan escaleras y herramientas de mano para asegurar la estructura.

En la colonia Nopalera, los bomberos trabajan en las labores de remoción de escombros. En la zona también se encuentra presente el personal de Protección Civil de la alcaldía, así como integrantes de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México para colaborar con las tareas de seguridad y supervisión del área.

Debido a las operaciones de los vehículos oficiales, la calle Gallo de Oro permanece completamente cerrada a la circulación. En el punto también se requirió el apoyo de camiones cisterna para el abastecimiento de agua, unidades que comenzaron a retirarse del lugar conforme avanzan los trabajos de los rescatistas. Las autoridades mantienen el resguardo de la escena.