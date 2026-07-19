Accidentes

Incendio en Vivienda de la Alcaldía Tláhuac Deja una Mujer de 75 Años sin Vida

Una mujer de 75 años falleció a causa de un incendio en una vivienda de la colonia Nopalera, en la alcaldía Tláhuac, lo que provocó el despliegue de los servicios de emergencia.

Esta es la vivienda incendiada en Tláhuac. Foto: Bomberos de la CDMXEsta es la vivienda incendiada en Tláhuac. Foto: Bomberos de la CDMX

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