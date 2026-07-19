Desaparece Menor de 12 Años en el Río Pánuco; Intensa Búsqueda se Mantiene en Pueblo Viejo

Una menor de 12 años de edad identificada como Kate Quintero es buscada por cuerpos de emergencia, pescadores y familiares, luego de desaparecer en las aguas del río Pánuco la tarde del sábado 18 de julio, en las inmediaciones del paso de lancha Emiliano Zapata, en la colonia Californiana de Pueblo Viejo.

De acuerdo con la información recabada, la menor había acudido a un convivio con unas amigas y alrededor de las 5:00 de la tarde se encontraba jugando junto con otras dos menores sobre una lancha atracada en el margen del río.

Presuntamente, una de las sandalias de Kate cayó al agua y, al intentar recuperarla, la adolescente perdió el equilibrio y cayó al caudal. A pesar de los intentos por salir, fue arrastrada por la corriente y desapareció entre las aguas del río Pánuco.

Fue aproximadamente a las 6:00 de la tarde cuando se dio aviso a sus familiares y a los cuerpos de emergencia. Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Veracruz, buzos especializados y pescadores de la zona, quienes iniciaron un operativo de búsqueda.

Con la llegada de la noche, las labores se tornaron más complejas debido a la escasa visibilidad, por lo que elementos de la Secretaría de Marina se sumaron al operativo para reforzar los trabajos, los cuales se extendieron durante la noche del sábado y la madrugada del domingo.

Sigue la búsqueda del cuerpo de la menor de edad

En medio de la incertidumbre y la esperanza, rescatistas y pescadores recorrieron los márgenes del río, inspeccionaron bajo los muelles, lanzaron redes de pesca y, siguiendo una antigua tradición de pescadores, colocaron veladoras con la esperanza de encontrar a la menor, quien recientemente había concluido sus estudios de primaria.

Hasta el momento, los trabajos de búsqueda continúan a lo largo del río Pánuco, mientras familiares, amigos y habitantes de la zona permanecen a la espera de que Kate Quintero pueda ser localizada.

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