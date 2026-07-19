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Desaparece Menor de 12 Años en el Río Pánuco; Intensa Búsqueda se Mantiene en Pueblo Viejo

Kate jugaba en la orilla del río, cuando se le cayó una sandalia y al tratar de sacarla cayó y ya no pudo salir.

Elementos de varias corporaciones ayudan en la búsqueda.Foto: N+

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La comunidad de Pueblo Viejo se moviliza para encontrar a Kate Quintero, desaparecida en el río Pánuco.

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