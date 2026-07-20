Accidentes

¿Hubo Incendio en Refinería Salamanca? Pemex Explica Hoy Qué Pasó en Guanajuato

Pemex dio detalles sobre el conato de incendio en la Refinería Salamanca; esato sucedió

SalamancaRefinería de Salamanca. Foto: Municipio de Salamanca

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