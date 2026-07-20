¿Hubo Incendio en Refinería Salamanca? Pemex Explica Hoy Qué Pasó en Guanajuato

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó hoy, 20 de julio de 2026, qué pasó en la Refinería Ing. Antonio M. Amor, ubicada en Salamanca, Guanajuato, luego de que se reportó un incendio.

De acuerdo con la empresa productiva del Estado, el incidente fue controlado de inmediato y las operaciones de la refinería continúan con normalidad.

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¿Qué Pasó en la Refinería Salamanca?

Pemex explicó que la tarde del domingo se presentó una lluvia torrencial atípica, la cual provocó la inundación de los drenajes ubicados en la zona norte de las instalaciones.

Como consecuencia de esa situación, se registró una ignición que derivó en un conato de incendio dentro de la refinería.

La empresa señaló que el personal especializado en atención de emergencias actuó de manera inmediata para sofocar el fuego y evitar que el incidente se extendiera.

Durante las labores para controlar el conato de incendio, un trabajador resultó con una lesión menor.

Pemex indicó que el empleado fue trasladado para recibir atención médica de manera oportuna y confirmó que su estado de salud se reporta fuera de peligro.

Tras controlar el incidente, Petróleos Mexicanos aseguró que la Refinería Salamanca opera de manera normal y que el conato de incendio no afectó la continuidad de sus actividades.

La empresa reiteró que el incidente se originó después de las condiciones climáticas extraordinarias provocadas por la lluvia torrencial registrada en la región de Guanajuato.

FBPT