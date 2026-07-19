Decomisan Más de Tres Mil Envoltorios de Droga a Dos Personas en Calles de León

Policías municipales de León Guanajuato, lograron el aseguramiento de más de tres mil 500 envoltorios de droga y la captura de dos hombres que llevaban la mercancía en una bolsa negra, en la comunidad de Loza de los Padres en León, Guanajuato.

De acuerdo al parte informativo de la Secretaría de seguridad Ciudadana de León, los hechos ocurrieron minutos después de las 11 de la mañana, cuando elementos de Seguridad Pública lograron ver a lo lejos a dos hombres, que al anotar la presencia de los uniformados comenzaron a comportarse de manera sospechosa, hecho que llamó la atención de los policías.

En ese momento, los elementos de Seguridad aceleraron el paso de la patrulla para darles alcance, hecho que provocó que los dos hombres corrieran por las calles de esta zona en León por varios minutos.

Metros más adelante, los uniformados lograron dar alcance a los dos hombres, quienes en su intento de huir tiraron lo que parecía ser una bolsa de grande negra y la cual fue recogida por los uniformados metros atrás.

Ahí, los dos hombres fueron cuestionados del porqué trataron de huir, al mismo tiempo que los elementos de Seguridad revisaban lo que había el interior de la bolsa, mientras también llegaban al lugar elementos de la Guardia Nacional.

Encuentran miles de envoltorios y detienen a los hombres

Al realizar la inspección, los elementos de seguridad notaron inmediatamente que al interior de la bolsa había cientos de envoltorios de lo que parece ser una sustancia denominada marihuana, por lo que, de inmediato procedieron a detener a los dos hombres.

Asimismo, y tras una revisión minuciosa, los uniformados lograron ver que llevaban los dos hombres un total de tres mil 500 envoltorios de droga, los cuales fueron asegurados, por lo que los dos hombres, junto con la mercancía serán presentados ante las autoridades correspondientes, quienes se encargarán de continuar con la investigación.