Seguridad

Decomisan Más de Tres Mil Envoltorios de Droga a Dos Personas en Calles de León

Los hechos ocurrieron en Loza de los Padres, cuando los dos hombres al ver a los uniformados trataron de deshacerse de la droga.

Los dos hombres fueron detenidos junto con los envoltorios.Foto: FSPE

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Policías en León capturan a dos hombres con tres mil envoltorios de droga. La intervención ocurrió tras un intento de fuga

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