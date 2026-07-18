¿Quién es Mike Maignan, el Portero de Francia que Recibió 6 Goles de Inglaterra?

Mike Maignan, portero titular de la selección de Francia y del AC Milan, encajó los primeros cuatro goles del 6-4 con el que Inglaterra se quedó con el tercer lugar del Mundial 2026, en el duelo disputado en el Estadio de Miami.

Cuatro goles en 45 minutos

La defensa francesa colapsó ante la velocidad del ataque inglés durante la primera mitad. Declan Rice abrió el marcador al minuto 3, Ezri Konsa amplió la ventaja al 18' y Bukayo Saka firmó un doblete al 37' y 45+1', con lo que Maignan tuvo que sacar el balón de su portería en cuatro ocasiones antes del descanso.

Francia reaccionó en el complemento con anotaciones de Kylian Mbappé, Bradley Barcola y Ousmane Dembélé, pero Saka completó su hat-trick de penal al 87' y Jude Bellingham selló el 6-4 al 90+8'.

De las inferiores del PSG al título con el Lille

Maignan nació en Cayena, Guayana Francesa, y se formó en las divisiones inferiores del Paris Saint-Germain antes de consolidarse como titular en el Lille OSC. Con ese club conquistó la Ligue 1 en la temporada 2020-2021, un rendimiento que llevó al AC Milan a ficharlo como reemplazo de Gianluigi Donnarumma.

Titular indiscutible en el AC Milan

A sus 30 años, Maignan llegó al Mundial 2026 como el arquero designado para tomar el relevo de Hugo Lloris en la portería francesa.

En Italia, ganó el título de la Serie A en su primer año con el conjunto rossonero y fue elegido mejor portero del torneo. Su juego se distingue por la reacción en el área chica, el mando sobre la línea defensiva y la salida con los pies.

La racha invicta que terminó frente a España

Antes del duelo por el tercer lugar, Maignan había sostenido uno de los mejores registros defensivos del certamen, con cuatro partidos sin recibir goles: