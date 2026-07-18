Futbol

¿Quién es Mike Maignan, el Portero de Francia que Recibió 6 Goles de Inglaterra?

El guardameta francés, señalado como el sucesor de Hugo Lloris, encajó su peor racha del torneo justo en el cierre de su participación en el Mundial 2026

¿Quién es Mike Maignan, el Portero de Francia que Recibió 6 Goles de Inglaterra?Mike Maignan de Francia durante el partido. Foto: Reuters

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¿Cómo un portero invicto como Mike Maignan encajó 6 goles? Descubre su historia desde el Lille hasta el Mundial 2026.

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